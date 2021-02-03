Tarsus İdman Yurdu’nun 5 futbolcusunda korona virüs çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu'nda 5 oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.
Ligde bugün Pazarspor'u ağırlayacak olan Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan Sefa, Abdulsamet, Asım, Furkan ile Burak'ın karantina ve tedavi süreci yakından takip edilirken, takımda başka oyuncularda korona virüse rastlanmaması camiayı sevindirdi.
Teknik Direktör Ergün Penbe, "Kadroya giremeyecek oyuncularımız için üzgünüz ancak takımda bu alandaki eksikleri tamamlayacak oyuncularımız var. Pazarspor maçını galibiyetle aşacağımıza inancım tamdır" dedi.
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