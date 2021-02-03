Bozdoğan’dan yatırımcılara çağrı: “Gerekirse önlerine halı bile sererim”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, meclis toplantısında yatırımcılara seslenerek, “Hangi yatırımcı gelirse gelsin hemen düğmemi ilikler, gerekirse önlerine halı bile sererim. Yeter ki şu Tarsus’a her şeyi yapsınlar” dedi.

Tarsus Belediyesinin 2021 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2’nci birleşiminin birinci oturumu Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis salonunda yapılan toplantıda, gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Dilek ve temenninler bölümünde söz alan meclis üyeleri, yaptıkları konuşmalar öncesinde Mersin Büyükşehir Belediyesine yapılan saldırıyı kınadılar.



“Hemen düğmemi ilikler, gerekirse önlerine halı bile sererim”

Başkan Bozdoğan da yatırımcılara çağrı yaparak, “Bu kente hizmet gelecekse, kim bu kente taş üstüne taş koyacaksa hepsinden Allah razı olsun. Bunun için de hangi yatırımcı gelirse gelsin hemen düğmemi ilikler, gerekirse önlerine halı bile sererim. Yeter ki şu Tarsus’a her şeyi yapsınlar. İşte Organize Sanayi Bölgesi için gelen yatırımcıları görüyoruz. Bunlar bu kentin gelişmesi içindir. İçsel huzur iyi yaşamın kapısını açar. Farklılığımız olacak; o farklılığımız belki de zenginliklerimiz ama birbirimizi kırmadan, üzmeden Tarsus adına Tarsus’taki kırsal köylerimiz ve mahallelerimiz adına daha çok anlamlı olursa sevinirim” diye konuştu.

Açılışlar sırasında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu’nun önemli bir konuya işaret ettiğini belirterek, “’Bunlar kamusal ve insana dokunan hizmet ve açılışlar’ dedi. Tam da bizim istediğimiz gibi reklamsız, dedikodusuz, bas bas bağırarak değil, belki de mırıldanarak bunu söylediğimiz ve tek tek projeleri ortaya koyduğumuz açılışlar” diye konuştu.

Yapılan açılışlar ile halkın hizmetine sunulan doktor odaları, taziye evleri, okuma salonları, muhtar odaları, camiler ve Halk Marketin şehrin dokusuna zenginlik katacağını dile getiren Bozdoğan, vatandaşlara yararlı hizmetlerin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bozdoğan, bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde gece gündüz çalışmalar yürüten ve emeği bulunan herkese teşekkür etti.



UNESCO için 3 önemli proje hazırlandı

Başkan Bozdoğan, mecliste söz verdiği gibi 20 açılış gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu ay da 10 açılış daha yapacaklarını bildirdi. Bozdoğan, “Bu yıl çok önemli 3 projemiz var. Eğer onu da yurt dışında Tarsus adına gerçekleştirebilirsek gerçekten bu kentin önünü açma adına özellikle UNESCO’da bir yerde devrim niteliğinde çok güzel bir proje olacak. İnşallah buna meclis üyelerimizle birlikte karar vereceğiz. Alınan tüm kararların tüm Tarsus’a ve hepimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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