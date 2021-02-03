Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Erdemli´de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Refik Cücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı´nı arayarak, bir haftadır kayıp olan 3 keçisinden birinin Kayacı Vadisi'nde 150 metrelik uçurumda olduğunu belirtip, yardım istedi. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan ekipler, halatla aşağı inerek hayvanı kurtarıp sahibine teslim etti. Refik Cücü, ekiplere teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-02-03 12:05:02



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