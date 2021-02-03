2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Pazarspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında ağırladığı Pazarspor’u 10 yendi.
Stat: Tarsus
Hakemler: Okan Kayataş xx, Uğur Akalp xx, Tuncay Ercan xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Onur xx, Ferhat xx (Mahsun dk. 83 x), Cem xx (Çağrı dk. 83 x), Nurullah xx, Alperen xx (Furkan dk. 88 ?), Suat xxx, Eyüp xx, Aytaç xx, İbrahim xx, Samet xx (Mahmut dk. 44 x)
Pazarspor: Mustafa xx, Eray xx (Muhammet dk. 79 x), Şahinali xx, Savaş xx (Hakan dk. 68 x), Onur xx, Ali xx, Aykut xx, Ömercan xx, Taha xx, Kadir xx (Mete dk. 64 x), Eren xx (İbrahim dk. 69 x)
Gol: Suat (dk. 58) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Ömercan, Eren (Pazarspor)
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