Merhum futbolcu Sinan Tanış'ın adı, mahallesindeki parka verildi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmaya giderken trafik kazasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki milli futbolcu Sinan Tanış´ın adı, Mersin´nin Akdeniz ilçesinde ailesinin yaşadığı mahalledeki parka verildi.

Akdeniz Belediye Başkan M. Mustafa Gültak, Hamidiye Mahallesi´nde bulunan Milli Sporcu Sinan Tanış Parkı'nı ve Tanış Ailesi'ni; Akdeniz Belediye Meclisi Üyesi Aydın Demirci ile birlikte ziyaret etti. Başkan Gültak; merhum futbolcu Sinan Tanış´ın babası Selahattin, annesi Fatma, erkek kardeşi Savaş ile kız kardeşleri Senem ve Seden ile bir araya geldi. Tanış Ailesi, evlerinin hemen yanında bulunan parka oğullarının isminin verilmesinden dolayı Gültak'a teşekkürlerini iletti. Sinan Tanış´ın babası Selahattin Tanış, "Bu parkımıza oğlumun adının verilmesini içeren önergeyi veren belediye meclis üyesi Aydın Demirci´ye, bu anlamda desteğini esirgemeyen Başkanımız Mustafa Gültak ve tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. Sinan Tanış´ın kardeşi Savaş Tanış da, parka ağabeyinin adının verilmesinin kendileri için bir sürpriz olduğunu dile getirdi, aile olarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, aileyle görüştükten sonra Sinan Tanış´ın adını geleceğe taşıyacak olan parkı da ziyaret etti. Parkın içinde bulunan tek katlı bir yapıyı inceleyen Başkan Gültak; burayı milli sporcunun hatırasını yaşatacak, kupalar, madalyalar, fotoğraflar ve özel eşyalarının yer alacağı bir müzeye dönüştüreceklerini belirterek, "Meclis üyemiz Aydın Demirci, meclise önerge vermişti. Tüm meclis üyeleri olarak uygun gördük ve parkımızın adını, `Sinan Tanış Parkı´ olarak değiştirdik. Sinan kardeşimize Allah´tan rahmet diliyorum. Uzun süre futbolla uğraştı, milli takımlara kadar yükselip ter döktü. Hem ailesini hem de Mersin´i gururlandırdı. Biz de Sinan kardeşimizin adını yaşatmak ve ailemizi sevindirmek adına parkımıza onun adını verdik" diye konuştu.

Başkan Gültak, Sinan Tanış´ın adının verildiği parkta tespit ettiği bazı eksikliklerin giderilmesi; çocuk oyun grupları, parkın zemini ve peyzajının yenilenmesi için de ilgili birime talimat verdi.

SİNAN TANIŞ KİMDİR?

Mersin İdman Yurdu'nun altyapısında yetişen Sinan Tanış; 1991-1996 yılları arasında 5 yıl boyunca kırmızı lacivert-formayı giydi. Gaziantepspor ve milli takım formalarını da taşıyan Sinan Tanış, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak amacıyla 4 Temmuz 1997 yılında yola çıkmış, ancak Mersin-Tarsus yolunda meydana gelen trafik kazasında, henüz 21 yaşındayken hayatını kaybetmişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Parktan genel ve detay

- Belediye Başkanı Gültak gelirken

- Başkan Gültak aile bireyleri ile konuşurken

- Başkan Gültak konuşurken

- Hatıra fotoğrafı çektirilirken

- Baba Selahattin Tanış konuşurken

- Kız kardeş Senem Tanış konuşurken

- Erkek kardeş Savaş Tanış konuşurken

- Genel ve detay

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2021-02-03 15:47:11



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