Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı’dan Tarsus istikametine gitmekte olan M.C. idaresindeki 40 BA 057 plakalı otomobil, TEM otoyolu Damlama mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçerek, Ferit Koçyiğit yönetimdeki 58 ACD 280 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 58 ACD 280 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nurettin Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, kazada 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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