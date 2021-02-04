Tarsus İdman Yurdu'nda moraller yerinde Tarsus İY Basın Sözcüsü Hakan Canan Can: "Pazarspor maçını kazanarak anlamlı ve özel bir galibiyet aldık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus İdman Yurdu'nda moraller yerinde Tarsus İY Basın Sözcüsü Hakan Canan Can: "Pazarspor maçını kazanarak anlamlı ve özel bir galibiyet aldık"

İHA

Tarsus İdman Yurdu'nda moraller yerinde Tarsus İY Basın Sözcüsü Hakan Canan Can: "Pazarspor maçını kazanarak anlamlı ve özel bir galibiyet aldık"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Pazarspor galibiyetiyle camia olarak moral bulduklarını belirtti.
Ligin ikinci yarısına deplasmanda Vanspor Futbol Kulübü'ne mağlup olarak başlamanın handikabıyla Pazarspor'u konuk ettiklerini vurgulayan Basın Sözcüsü Can, takım olarak iyi hazırlandıkları ve maçta ise iyi mücadele vererek haklı galibiyet aldıklarını kaydetti.
Pazarspor galibiyeti nedeniyle emeği geçen teknik ekip ve oyunculara teşekkür ettiğini belirten Basın Sözcüsü Can şunları söyledi:
"Pazarspor maçına Covid testleri pozitif çıkan 5 oyuncumuzdan yoksun olarak çıktık. Bu oyuncularımızın yerine oynayan arkadaşları yokluklarını aratmadı. İyi bir oyun ortaya koyduğumuz Pazarspor karşılaşmasında sayısız pozisyonları değerlendiremedik. Farklı kazanabilirdik. Şiddetle ihtiyacımız olan 3 puanı 10'lık galibiyetle elde ettik. Bu galibiyete Sevinçliyiz ve de mutluyuz. PlayOff hedefinde anlamlı ve özel bir galibiyet aldık. Çıkış galibiyetiyle emin adımlarla hedefimize ilerlemek istiyoruz. Şimdi önümüzde Sakaryaspor maçı var. Bu maça motive olup hazırlanmalıyız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otoyoldaki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otoyoldaki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi ...
Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Erdemli Belediyesinden çiftçilere destek
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesinden çiftçilere destek
Merhum futbolcu Sinan Tanış'ın adı, mahallesindeki parka verildi
YEREL HABERLER Merhum futbolcu Sinan Tanış'ın adı, mahallesindeki ...
2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Pazarspor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Pazarspor: 0
Mezitli Belediyesi, ‘agave’ bitkisini koruma altına aldı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, ‘agave’ bitkisini koruma altına ...
Yılmaz: "Toroslar, sağlıklı ve planlı büyüyor" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın yılmaz: "Toroslar, hızla gelişen bir ilçe"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Toroslar, sağlıklı ve planlı ...
Tabancayla vuruldu, 12 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tabancayla vuruldu, 12 gün sonra hayatını kaybetti
Başkan Gültak, milli futbolcu Sinan Tanış’ın ailesiyle adının verildiği parkta buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, milli futbolcu Sinan Tanış’ın ...
Başkan Gültak, kooperatif üyesi kadınlarla Kadın Emeği Diyarında buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, kooperatif üyesi kadınlarla Kadın ...
Silahla yaralanan şahıs 12 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Silahla yaralanan şahıs 12 gündür verdiği yaşam ...
Otomobil su kanalına düştü, baba ile kızı yaralandı Kanala düşen otomobildeki yaralı kız, "Yardım edin" diye bağırarak çevredeki vatandaşlara sesini duyurmayı başardı
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına düştü, baba ile kızı ...
Mersin ve Adana’nın ocak ayı enflasyonu yüzde 14,53
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın ocak ayı enflasyonu yüzde 14,53
Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Mersin'de 13 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 13 kilo kubar esrar ele geçirildi
Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi ...
Yenişehirde yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Yenişehirde yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları ...
Mersin'de yerel radyolara "sesli bülten"
YEREL HABERLER Mersin'de yerel radyolara "sesli bülten"
Mersin'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de tarım aracı devrildi: 1 yaralı
Yenişehir’de köyler ‘kırsal mahalle’ statüsüne geçiyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de köyler ‘kırsal mahalle’ statüsüne ...
Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de vatandaşlardan haraç toplayan 4 kişi ...
Mersin´de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Mersin´de tarihi eser operasyonu
MESKİ atık yönetimini 'sıfır atık belgesi' ile taçlandırdı
YEREL HABERLER MESKİ atık yönetimini 'sıfır atık belgesi' ile ...
Bozdoğan’dan yatırımcılara çağrı: “Gerekirse önlerine halı bile sererim”
YEREL HABERLER Bozdoğan’dan yatırımcılara çağrı: “Gerekirse önlerine ...