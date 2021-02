Tarsus İdman Yurdu'nda moraller yerinde Tarsus İY Basın Sözcüsü Hakan Canan Can: "Pazarspor maçını kazanarak anlamlı ve özel bir galibiyet aldık"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Pazarspor galibiyetiyle camia olarak moral bulduklarını belirtti.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda Vanspor Futbol Kulübü'ne mağlup olarak başlamanın handikabıyla Pazarspor'u konuk ettiklerini vurgulayan Basın Sözcüsü Can, takım olarak iyi hazırlandıkları ve maçta ise iyi mücadele vererek haklı galibiyet aldıklarını kaydetti.

Pazarspor galibiyeti nedeniyle emeği geçen teknik ekip ve oyunculara teşekkür ettiğini belirten Basın Sözcüsü Can şunları söyledi:

"Pazarspor maçına Covid testleri pozitif çıkan 5 oyuncumuzdan yoksun olarak çıktık. Bu oyuncularımızın yerine oynayan arkadaşları yokluklarını aratmadı. İyi bir oyun ortaya koyduğumuz Pazarspor karşılaşmasında sayısız pozisyonları değerlendiremedik. Farklı kazanabilirdik. Şiddetle ihtiyacımız olan 3 puanı 10'lık galibiyetle elde ettik. Bu galibiyete Sevinçliyiz ve de mutluyuz. PlayOff hedefinde anlamlı ve özel bir galibiyet aldık. Çıkış galibiyetiyle emin adımlarla hedefimize ilerlemek istiyoruz. Şimdi önümüzde Sakaryaspor maçı var. Bu maça motive olup hazırlanmalıyız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.