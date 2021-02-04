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MESKİ’ye bir saldırı daha MESKİ’nin Kızkalesi ve Kocahasanlı içme suyu terfi merkezlerine yapılan saldırıların ardından Kumkuyu Azimli mevkiindeki terfi biriminde de cihaz ve motorlar tahrip edildi

İHA

MESKİ’ye bir saldırı daha MESKİ’nin Kızkalesi ve Kocahasanlı içme suyu terfi merkezlerine yapılan saldırıların ardından Kumkuyu Azimli mevkiindeki terfi biriminde de cihaz ve motorlar tahrip edildi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, kuruma yönelik saldırıların devam ettiğini belirterek, ana hizmet binası ile MESKİ’nin Kızkalesi ve Kocahasanlı içme suyu terfi merkezlerine yapılan saldırıların ardından Kumkuyu Azimli mevkiindeki terfi birimine de saldırı gerçekleştirildiğini, cihaz ve motorların tahrip edildiğini bildirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ana hizmet binası Taş Bina’ya 1 Şubat’ta yapılan saldırı sonrası bu kez de MESKİ’nin içme suyu terfi birimlerinin hedef alındığı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne ait Erdemli ilçesi Kızkalesi ve Kocahasanlı içme suyu terfi birimine 2 Şubat’ta akşamüstü saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir saldırı düzenlendiği anımsatılan açıklamada, “3 Şubat’ta ise Kumkuyu Azimli mevkiindeki içme suyu terfi birimine benzer bir saldırı gerçekleşti. Saldırganlar tarafından depoların kapıları kırılarak içeriye girildi ve cihazlar ile motorlar ciddi şekilde tahrip edildi. “Saldırılar sistematik mi” sorusu akıllara gelirken, konuyla ilgili emniyet güçlerinin soruşturması ise devam ediyor” denildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde vatandaşlar su kesintisini hissetmedi
Kızkalesi ve Kocahasanlı bölgelerinin su ihtiyacını karşılayan depolara yönelik düzenlenen saldırıda, otomasyon sistemleri ve cihazların tahrip olması, şalterlerin sökülmesi, kabloların kesilmesi nedeniyle arıza meydana geldiğinin altı çizilen açıklamada, “İçme suyu terfi merkezinden su alan mahallelerde, bu arızadan dolayı su kesintisi yaşandı. Durumu hemen fark eden MESKİ teknik ekipleri, kırılan ve hasar gören cihazlara anında müdahalede bulunarak, kesinti problemine kısa sürede son verdi. Ekiplerin hızlı ve etkin çalışmaları sayesinde bölgede yaşayan binlerce vatandaş susuz bırakılmadı” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlardan saldırılara tepki
Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale, terfi istasyonlarına yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, “Kızkalesi içme suyu deposunda şalterleri, kabloları koparmışlar. Bunu biz hemen bildirdik, sağ olsun MESKİ personeli geldi, olaya müdahale etti. Çok kısa bir su kesintisi yaşadık. MESKİ çalışanlarına ve personellerine çok teşekkür ediyorum. Bu olayı kısa bir sürede çözdüler. Bunları yapanları da buradan lanetliyorum” dedi.
Kocahasanlı Mahallesi Muhtarı Adem Arslan da yapılan saldırıya anında müdahale eden MESKİ çalışanlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:
“En kısa zamanda geldiler, müdahale yaptılar. Böyle bir şeyin yapılmasını da şiddetle kınıyorum. Her ne olursa olsun bu vatandaşın parasıyla, emeğiyle olan bir şey, ortak bir malımız. Şiddetle kınıyorum, muhtarlık olarak, halk olarak. Her şeye rağmen en kısa sürede sularımızın akması sağlandı. Fazla bir mağduriyet yaşamadık. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için olayı şiddetle kınıyorum. İyi bir şey değil, bize yakışmayan bir şey.”

“Nasıl olduğunu bilmeden, hissetmeden sorun çözüldü”
Kızkalesi Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kılıç ise 21 yıldır mahallede esnaf olduğunu vurgulayarak, su sıkıntısı yaşamadıklarını söyledi. Kılıç, “Elektrik şalterlerine hızlı bir şekilde müdahale etti ekiplerimiz. Bizim ruhumuz bile duymadı. Sonrasında biz öğrendik böyle bir saldırı olduğunu ve bunu da sosyal medya üzerinden kendi şahsım ve ailem adına kınadık. Nasıl olduğunu bilmeden, hissetmeden sorun çözüldü. Bu neden oluyor; ekiplerin hızlı çalışması, 7/24 çalışması, herkesin görevini layığıyla yapması, işinin başında olması. İşte bu. Bu olduğu zaman hiçbir sıkıntı yaşamaz vatandaş. Bu olduğu zaman biz de hissetmeyiz. Bu olduğu zaman kim olursa olsun her zaman yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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