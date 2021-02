Bahçacı: "Türkiye'de her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden birinin kanserden kaynaklandığını belirterek, "Türkiye'de ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşiyor. Tütün kullanımı, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumludur" dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklama yapan Müdür Bahçacı, günümüzde kanser hastalığı hem dünyada hem Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını söyledi. Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, Türkiye'de ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiğini belirten Bahçacı, "Kanserden ölümlerin yaklaşık üçte biri, tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa günümüzde kanserlerin yüzde 3050’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme ihtimali de yüksektir. Tütün kullanımı, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olup kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumludur. Akciğer kanserinin yanı sıra özefagus, mesane, böbrek, pankreas, mide, serviks kanserlerinden de sorumlu olduğu bilinen tütün kullanımı, hangi yaşta olursa olsun terk edildiğinde kişinin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmuştur" ifadeleri kullandı.



"Obezite kansere neden olabiliyor"

Obezite ve kanser ilişkisine dair yapılmış çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın obezitenin kansere neden olmasının yanı sıra kanser tedavisine yanıtın azalmasına, hastalık seyrinin bozulmasına ve artmış ölüm oranlarına neden olduğunu da ortaya koyduğunu söyleyen Bahçacı, "Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı bir kiloyu korumak ve fiziksel olarak aktif olmakla bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, safra kesesi kanserlerinin gelişim riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri ile kansere karşı anlamlı risk azaltımı sağlanması mümkündür. Sindirim ve boşaltım sisteminin farklı türde kanserleri ile ilişkisi olduğu ispatlanmış olan alkol tüketimi, kanser gelişim riskini azaltmada bireysel farkındalık ve çaba ile önemli oranda önlenme şansına sahiptir. Dünya genelinde en sık izlenen kanser türü olan cilt kanserine yönelik alınacak önlemler ile anlamlı risk azaltımı sağlanabilmektedir. Sonuç itibariyle, kansere yol açabileceği kanıtlanmış risk faktörlerinin farkına vararak, bunlardan korunmada bireysel ve toplumsal bazda yapılacaklar konusunda bilgilenerek, önleme çabalarını kararlılıkla sürdürerek ileri dönemlerde daha da büyük bir toplumsal yük haline gelmesi beklenen kanserle savaşımda önemli kazanımlar elde edileceğine şüphe yoktur" şeklinde konuştu.



"842 bin 9 kişi kanser taramasından geçirildi"

Ulusal kanser tarama programından da bahseden Bahçacı, "Kanser hastalığı ile mücadele etmek, erken safhada tanı koymak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız 2013 yılında ülke genelinde Ulusal Kanser Tarama Programı başlatmıştır. Bu kapsamda ilimizde 7 adet kanser erken teşhis ve tanı merkezi hizmet vermektedir. Ayrıca aile hekimlerimiz ve yataklı sağlık tesislerimiz hem koruma hem de tedavi anlamında vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamaktadır. Mersin’de, 2013 yılından bu yana 174 bin 163 kadına meme kanseri, 230 bin 568 kadına rahim ağzı kanseri, 437 bin 278 kişiye de kolon kanseri taraması yapılmıştır. Ayrıca Çukurova Kalkınma Ajansına hazırladığımız proje kapsamında hizmete alınan mobil mamografi tarama aracı Tarsus ilçemizde, gerek görülmesi durumunda diğer ilçelerimizde vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek hizmet veriyor. Gezici sağlık ekiplerimiz kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek isteyenleri ücretsiz olarak KETEM'lere taşımakta ve gerekli tetkikleri de ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımız aile hekimlerine ve KETEM'lere müracaat ederek tarama programlarından ücretsiz olarak faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.