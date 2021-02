Mersin´de kilolarca kokmuş et ve sucuk ele geçirildi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde bir şarküteri dükkanına baskın yapan zabıta ekipleri, kilolarca kokmuş ve bozulmuş et, sucuk, kıyma, peynir ve salça ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında tutanak yazılarak yasal işlem başlatıldı.

Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde M.Ö. tarafından ruhsatsız işletildiği tespit edilen gıda, et ve şarküteri dükkanına baskın yaptı.

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü´nden uzmanlar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı baskında, halk sağlığını hiçe sayan iş yeri sahibi hakkında tutanak yazılarak yasal işlem başlatıldı. İşletmenin soğuk hava deposunda yapılan kontrollerde; mühür, menşei, kesim raporu, fatura ve irsaliye bilgileri olmayan 52 kilogramlık 3 koyun karkası, 74 kilogram sucuk harcı, 25 kilogram iç yağı karışımı ve yaklaşık 10 kilo koyun sakatatı ele geçirildi. Yapılan ilk kontrollerde, ele geçirilen ve menşei belli olmayan bu etlerin kokuşmaya başladığı ve insan sağlığı için tehdit oluşturması nedeniyle imhasına karar verildi. Soğuk hava deposunda ayrıca, kokuşmuş ve bozulmuş 90 kilo peynir de ele geçirilirken, işletmenin mutfak kısmında da yaklaşık 266 kilo rengi ve kokusu değişmiş salçaya el koyuldu.

Ele geçirilen kilolarca bozulmuş ve kokmuş et, kıyma, sucuk, peynir ve salça alınan numunelerin ardından zabıta aracına yüklenerek, imha edilmek üzere kent merkezinin dışında kırsal bölgeye götürüldü. Üzerine benzin dökülerek yakılan bozuk ürünler daha sonra iş makinesi yardımıyla açılan çukurlarda üzeri toprakla örtülerek imha edildi.

'YASAL YAPTIRIMLAR GECİKMEDEN UYGULANACAK'

Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kim olursa olsun, toplumun sağlığını, huzur ve esenliğini tehdit edenlere kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Halkın sağlığı ile oynayanlara karşı gerekli yasal yaptırımların gecikmeden uygulanacağını kaydeden Başkan Gültak, zabıta ekiplerinin de vatandaşların huzuru ve esenliği için gece gündüz demeden sahada olacağını vurguladı. Başkan Gültak; vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak, güvenilir, temiz ve sağlıklı bulmadıkları iş yeri ve işletmelerden alışveriş yapmamalarını tavsiye etti. Gültak, şüphelendikleri durumlarla ilgili olarak, Akdeniz Zabıta Müdürlüğü´ne haber verilmesini istedi.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

