Milli atlet 10 günde koronavirüsü yendi, 2 aydır etkilerinden kurtulamadı

Büşra Yıldırım: Hastalığın etkisini spora dönünce fark ettim

"Maskenin önemini anladım"

"Olimpiyatlarda da hedefimiz final yarışmak ve madalya kazanmak"Mustafa ERCAN-Soner AYDIN /MERSİN, (DHA)Mersin'de çalışmalarına devam eden Atletizm Kadın Milli Takımı sporcusu Büşra Yıldırım, 10 günde atlattığı koronavirüsün etkilerinden 2 aydır kurtulamadı. Yıldırım, gençlere maske takıp, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Mersin'de çalışmalarını sürdüren Atletizm Kadın Milli Takımı sporcusu Büşra Yıldırım (24), 12 Aralık'ta koronavirüse yakalandı. Genç sporcu, 10 gün süren tedavinin ardından iyileşti. Atletizm Milli Takımı kampında çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski günlerine dönmeyi bekliyor. Yıldırım, hastalığının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen eski günlerindeki performansını yakalayamadı. Çalışmalarını doktor kontrolünde gerçekleştiren milli atlet, kısa mesafeli koşularda bile nabzı çok yükseldiğini ve nefes nefese kaldığını belirtti. Eski günlerine dönmeyi umut eden Yıldırım, gençlerin maske, mesafe ve hijyene önem vermesini istedi.

Spora ilkokul çağlarında başladığını belirten Yıldırım, "İlkokulda çok hareketliydim. Bunu fark eden beden eğitimi hocam beni spora yönlendirdi. Ailemin de desteği ile spora başladım. Başarılı bir sporcu oldum. Bunun üzerine Fenerbahçe, ENKA spor kulüpleri istedi. Ben ENKA'yı seçtim. 300 metre koştum. İlk yarışımda üçüncü oldum. Ama çok iyi bir yarış çıkardım. Balkan Şampiyonası'nda 400 metre engelde gençlerde rekor bana ait 59.80. 6 tane Balkan şampiyonluğum var. Dünya üçüncülüğüm var" ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞIN ETKİSİNİ SPORA DÖNÜNCE FARK ETTİM"

Koronavirüs salgınında çok dikkat etmesine rağmen kendisine de hastalık bulaştığını dile getiren Yıldırım, "Hastalığın nereden bulaştığını fark edemedim. Cumartesi günü antrenman yaptım hiçbir şeyim yoktu. Bir gün sonra gece çok fazla eklem ağrım oluştu. Anneme seslendim. Taksi çağırdık, hastaneye gittik. Test yapıldı ve testim pozitif çıktı. Rahatsızlanan kardeşimi hastaneye götürdük, bir hafta sonra ben de hastalandım. Ben asla maskesiz dışarı çıkmayan, toplu taşıma araçlarına binmeyen, zorunlu olmadıkça dışarı adım atmayan biriydim. Annem de hastalandı maalesef. 10 gün evde kaldık. Nabzım sürekli 180'di. Kalp çarpıntım arttı. Süreci o şekilde geçirdik. Annem benden daha kötü atlatmıştı ama spora başlayınca hastalığın ne kadar ağır olduğunu fark ettim. Antrenman yaparken zorlanıyorum. Nabzım 200'e kadar çıkıyor, kalp çarpıntım artıyor. Çalışmalarımı doktor kontrolünde sürdürüyorum. Şu an daha hafif antrenman yapıyorum. Eski günlerime kavuşmayı iple çekiyorum" şeklinde konuştu.

"MASKENİN ÖNEMİNİ ANLADIM"

Gençlere maske takmaları yönünde uyarılarda bulunan Yıldırım, "Bu süreçte maskenin önemini bir kez daha anladım. Kesinlikle maskesiz çıkmasınlar. Bana bir şey olmaz demesinler. Hijyene, mesafeye dikkat etsinler. Ellerini yüzlerine vurmasınlar. Sık sık yıkasınlar" diye konuştu.

"OLİMPİYATLARDA DA HEDEFİMİZ FİNAL YARIŞMAK VE MADALYA KAZANMAK"

Hedefinin olimpiyat oyunlarında madalya almak olduğunu dile getiren Yıldırım şunları söyledi:

"Önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var. Bu sene Türkiye'de Konya'da yapılacak. Şu an ona hazırlanıyorum. 4x400'de bu sefer birinciliğe oynayacağız. En büyük hedefim olimpiyat oyunları. 4x400'de olimpiyatlara gitme şansımız çok fazla. Şu an 17'nci sıradayız. 16'ncı sıraya yükselirsek olimpiyat kotası alacağız. İslam Oyunları aslında bu yönden de önemli. Orada derece aldığımız, kota aldığımız zaman direk olimpiyatlara gidiyoruz. Olimpiyatlarda da hedefimiz final yarışmak ve madalya kazanmak."

Büşra Yıldırım´ın açıklamaları

