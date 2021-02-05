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Örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erik hasadı mart ayı ortasında başlayacak

İHA

Örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erik hasadı mart ayı ortasında başlayacak

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altındaki erik ağaçları çiçek açtı. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik hasadının mart ayı ortasında başlayacağı belirtildi.
Erik üreticisi ve aynı zamanda Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keben Mahallesi Muhtarı Murat Temur, ülkemizde kar yağışları etkili olurken Silifke’nin Keben Mahallesi'ndeki örtü altında bulunan erik ağaçlarının çiçek açtığını söyledi. İlk erik hasadının mart ayının ilk haftasında yapılacağını belirten Temur, Göksu Vadisi'ndeki Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile ilçe merkezindeki Kabasakallı, Atayurt, Atakent ve Taşucu mahallelerinde erik üretimi yapıldığını söyledi. Seradaki ağaçlara çiçek döneminde bir bebek misali baktıklarını ifade eden Temur, “Bölgemizin mikro klima özelliğinden dolayı meyvelerimizde erkencilik sağlıyoruz. Örtü altına almakla erkenciliği biraz daha öne çektik. Kısmet olursa Mart'ın 10'u gibi ürün elde etmeyi düşünüyoruz. Bu günlerde hava sıcaklıkları geceleri eksi derecelere düştüğü için sera içinde açan çiçeklerin zarar görmemesi için soba yakarak ısıyı yüksek tutmaya çalışıyoruz” dedi.
Ocak ayı ile birlikte 4 ay boyunca sürekli serada bulunduklarını ifade eden üretici Murat Temur, “Kaliteli ve iyi verim alabilmek için yaklaşık 34 ay serada bekliyoruz. Çocuklarımızdan daha çok bu ağaçlarla ilgileniyoruz. Umarım emeğimizin karşılığını alırız. Bölgemizde yaklaşık 30 ayrı serada 100 dönümün üzerinde erik serası bulunuyor. Tüm erik üreticileri gibi bizler de iyi bir çiçek dönemi sonrası kaliteli verim ve yüksek fiyat beklentisindeyiz” dedi.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, “Bölgemizdeki örtü altındaki erikler çiçek açmaya başladı. Yaklaşık 1 hafta daha çiçek dönemi devam edecek. Mart ayının 10’undan sonra da hasat başlayacak. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

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