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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de sanat ve spor kursları başlıyor

İHA

Yenişehir’de sanat ve spor kursları başlıyor

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin 618 yaş arası çocuklara yönelik sanat ve spor kursları başlıyor.
Yenişehir Belediyesi tarafından sanat ve spor okullarında birçok alanda yüzlerce öğrenciye verilen eğitimler, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle durdurulmuştu. Salgın sürecinde sosyal medya hesaplarından online eğitimler veren Yenişehir Belediyesi, çocuk ve gençlere yönelik kurslarına yüz yüze devam ediyor. 6 ile 18 yaş arasındaki grupları kapsayacak olan kurslar pandemi kurallarına uygun olarak verilecek. Futbol, basketbol, tenis, tiyatro, jimnastik, drama, bağlama ve satranç alanında ücretsiz olarak verilen kurslara başvurular Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılıyor.
Her seferinde Yenişehir’i kültür, sanat ve sporun başkenti yapmak istediklerini ve kentin bu altyapıya sahip olduğunu ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Pandemi dolayısıyla evlere kapanan çocuklarımız belediyemizin ücretsiz kurslarıyla bir kaç saatliğine de olsa nefes alacaklar. Kurslarımız pandemi kurallarına uygun olarak verilecek" dedi.
Vatandaşlar 0539 576 06 60 numaralı telefonu arayarak kurslarla ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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