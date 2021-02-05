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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz eğitim fırsatı

İHA

Akdeniz Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz eğitim fırsatı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri ve mezunları için ‘Eğitim Akademisi’ kapsamında ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. İlçede yaşayan üniversite adayları, 10 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları halinde ücretsiz eğitimden yararlanabilecek.
Akdeniz Belediyesi, öğrencilerin girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanabilmelerine destek vermek, kendilerini daha iyi geliştirmelerini ve başarılarını arttırmak amacıyla Mersin’de bir ilke daha imza atıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan Akdenizli öğrenciler için ücretsiz eğitim hizmeti sunulacak. Eğitimden; lise mezunu ile lise son sınıf öğrencileri faydalanabilecek. Mezun öğrencilerin, kimlik, ikametgah ve mezuniyet belgeleri ile birlikte 0324 3366583 numaralı çağrı merkezine başvuru yapmaları gerekiyor. Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisinin çevrimiçi eğitim imkanından faydalanmak isteyen lise son sınıf öğrencileri ise öğrenim gördükleri okul müdürlükleri üzerinden başvuru yapabilecek.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2021
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için Eğitim Akademisinin sunduğu eğitim fırsatından faydalanmak isteyen öğrenciler için son başvuru 10 Şubat 2021 Çarşamba günü sona eriyor. Eğitim kurslarını almak veya konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrencilerin çağrı merkezini arayabilecekleri bildirildi.

“Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın”
Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, YKS’ye hazırlanan öğrenciler ve ailelerine yaptığı çağrıda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sağlanan fırsattan faydalanmaları tavsiyesinde bulundu. Gültak, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak bizler de zor günler yaşıyoruz. Tabi pandemi ile mücadele sürecinden hemen herkes gibi eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz de olumsuz etkilendi. Bizler de gençlerimizin eğitimi ve sınavlara hazırlıklarında onlara destek olmak ve başarılarını arttırmak amacıyla Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademimiz tarafından ücretsiz YKS’ye hazırlık imkanı sunacağız. Sınavlara hazırlanan Akdenizli gençlerimize sağladığımız bu eğitim sayesinde derslerini kolaylıkla takip edebilecek, deneme sınavlarına da katılabilecekler. Bu sayede bir yandan kendilerini geliştirirken, girecekleri sınavlara da çok daha iyi hazırlanmış olacaklar” diye konuştu.

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