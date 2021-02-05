Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı (2)

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobilin önce yayalara ardından da duvara çarptığı kazananın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde alışveriş poşetleriyle yolda yürüyen Uğur Özcan ve Gülnaz Özcan'e, kaldırıma doğru yöneldikleri sırada arkalarından gelen otomobilin çarptığı görüldü. Hastanede tedavi gören Uğur Özcan'ın beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım servisine alındığı, Gülnaz Özcan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-02-05 15:47:58



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