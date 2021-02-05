Mezitli Belediyesi ve Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen, Türkiye Tenis Federasyonu Mezitli 12 Yaş Kış Kupası sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesislerinde 15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, Mersin’in yanı sıra Samsun, Ankara, Hatay, Adana ve Muğla’dan 29’u erkek, 27’si kadın olmak üzere 56 sporcu katıldı. Birbirinden heyecanlı maçların yaşandığı turnuva, ödül töreninin ardından sona erdi.



“Hedefimiz uluslararası başarılar”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçeye çok önemli spor tesisleri kazandırdıklarını belirterek, "Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz ile birlikte çok önemli turnuvalara imza attık. Kulüp sporcularımızın her başarısı Mezitlimizin gururu oldu. Kulüp Başkanımız İlkim Tahinci’ye, sporcularımız ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdiki hedefimiz, sporcularımızın uluslararası alanda başarılar elde etmesidir. 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 12 Yaş Tenis Turnuvasına katılan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



“Altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Mezitli Belediye Spor Kulübü Başkanı İlkim Tahinci ise "Belediyemizin bize sunduğu sonsuz imkanları doğru kanalize ederek ilçemizi ve ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda tesisleşmeyi tamamladık. Şimdi altyapı çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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