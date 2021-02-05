FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

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MERSİN, (DHA)MERSİN´te FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranırken KKTC´den Türkiye´ye deniz yolu ile gelen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KKTC´den gemi ile kentte gelen S.Y., M.Y.S., M.K.E., önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´ne getirilerek sorgulanan S.Y., M.Y.S., M.K.E., ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin MERSİN, (DHA)

2021-02-05 17:59:22



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