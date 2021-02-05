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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

DHA

FETÖ operasyonuna 3 tutuklama


MERSİN, (DHA)MERSİN´te FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranırken KKTC´den Türkiye´ye deniz yolu ile gelen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KKTC´den gemi ile kentte gelen S.Y., M.Y.S., M.K.E., önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´ne getirilerek sorgulanan S.Y., M.Y.S., M.K.E., ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin MERSİN, (DHA)
2021-02-05 17:59:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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