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Kırbıyık, "Tarsus İdman Yurdu'nu tesisleştirip, şampiyonluğu ile adını Türkiye'ye duyuracağız"

İHA

Kırbıyık, "Tarsus İdman Yurdu'nu tesisleştirip, şampiyonluğu ile adını Türkiye'ye duyuracağız"

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda 1 Mart"ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da başkan adayı olan İş adamı Şahin Kırbıyık, "Tarsus İdman Yurdu'nu tesisleştirip, şampiyonluğu ile adını Türkiye'ye duyuracağız" dedi.
Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın kendisi ile görüştükten sonra taraftarın beklentisini de dikkate alarak Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı adayı olduğunu hatırlatan Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'nun her şeyin en iyisine layık olduğunu, göreve gelir gelmez Tarsus İdman Yurdu'nu başarıya taşımak için gayet göstereceklerini söyledi. Kırbıyık, 'Basın Toplantısı'nda şunları söyledi:
"Tarsus'a Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ve taraftarların beklentilerini göz önünde bulundurarak geldim. Sadece bir başkanlık değil birçok proje ve çalışma yapmak için Tarsus'tayım. Tarsus'un eksiklerinin farkındayım. Tarsus'un tanıtımı konusunda gerekli çalışmaları yaparak bu eksikleri gidereceğim. 16 ülke gezmiş bir işadamı olarak Tarsus için savaşmak gerekiyorsa savaşacağız. Karakter olarak her zaman ve mekânda hak ve adaletten yanayım.
Tarsus İdman Yurdu'nun mevcut Yönetim Kurulu ile bir problemim yok. Ancak, Mevcut Yönetim Kurulu'yla çalışmak istemiyorum. Kulüp personeli, emekçiler, işçiler işlerine devam edecek. Yeni kuracağımız Yönetim Kurulu ile yolumuza devam edeceğiz.
Yönetim kurulu ne kadar güçlü olursa takım o denli güçlü olur. Yönetim Kurulu'nun siyasetten uzak olması, maddi boyutta kulübe destek verilmesi ve Tarsus’u en güzel şekilde yansıtması gerektiğini düşünüyorum. 1 ya da 8 Mart'tan sonra başkanlığım onaylanınca elimden geleni yapacağım. Başkan seçildikten 2 sonra herkes değişikliği görecek. Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü başkanlığında başarılı olduğum sürece taraftarlar ve halk istediği sürece Tarsus İdman Yurdu Kulüp başkanlığında kalmayı düşünüyorum.
Çocuklar ve gençler spora teşvik edilmeli, kulüp tesisi gözden geçirilerek yapılması gerekenler yapılmalıdır. Altyapıya ağırlık vereceğiz. Tarsus'ta bir spor gazetesinin ve satış mağazasının olmaması büyük bir eksiklik. Bu sebeple günlük spor gazetesi, aylık dergi çıkartmak ve store açmak istiyorum. Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'ne ait internet sayfasını daha kullanılabilir hale getirmek için talimat verdim. Buradan Tarsus İdman Yurdu kasasının gelirgider tablosunu şeffaf olarak kamuoyuna sunacağım. Kulüp gelir dengesinin kalıcı olmasına dikkat edeceğim. Kimseden yardım beklemeye gerek yok" dedi.
Başkan Adayı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'na ait olan yerlerin yeniden kulübe geri verildiği zaman gerekli bütçe elde edebileceğini belirterek," Tarsus İdman Yurdu'nun oyunculara olan borcundan dolayı 14 icra dosyası vardı. Bunun büyük bir bölümünü kapattık. Transfer yasağını kaldırdık. 3 oyuncu transfer ettik. 4 oyuncuyu da kendi imkanlarım doğrultusunda takıma kazandırdım. Tarsus İdman Yurdu için bütçemiz sınırsızdır. Tarsus'a stadyum yaptırılması konusunu Spor Bakanlığı'na ilettim. Mevcut stadyum şimdilik yeterli. İleriye dönük başarı yakalanınca bir stadyum yapmayı planlıyoruz."

Başkan Adayı Kırbıyık sözlerine şöyle devam etti;
"Tarsus İdman Yurdu Belediyespor olmamalı. Belediye Başkanı siyaseti Tarsus İdman Yurdu' nun üzerinden çektiği zaman başarı kaçınılmaz olur. Bu sebeple siyasi konjonktürü istemiyorum. Başarı kalite ile olur. Başarıyı yakalayınca takım ve taraftar coşar. Takım ve seyirci arasındaki kopukluğu gidereceğime inanıyorum. Kulübün basın ile yaşadığı sorunları ve kutuplaşmaları çözeceğim. Kulüp ve basın arasında köprü görevi göreceğine inandığımız için Yusuf Tan'ı Basın Sözcüsü yaptık. Antalya'da olmamın sorun olmayacağını düşünüyorum. 5 fabrikamı nasıl idare ediyor ve yönetiyorsam Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nü de en güzel şekilde yöneteceğime ve başarıya ulaştıracağıma inanıyorum. Hayat ile mücadele ettikçe başarıyı elde edebileceğimi yaşam tecrübelerimden öğrendim" dedi.
Toplantıya Başkan Adayı Şahin Kırbıyık'ın yanı sıra Tarsus İdman Yurdu Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Uğur Uyar, Tarsus İdman Yurdu Taraftarlar Derneği Eski Başkanı Özer Alp'ta katıldı.
Kırbıyık'ın düzenlediği 'Basın Toplantı'sı sorulan soruların cevaplanmasının ardından son buldu.

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