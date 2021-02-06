Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve Yenişehir’de stant açacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile bir araya gelen kadın kooperatifleri ve üretici kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir araya gelerek, Tarsus ve merkez Yenişehir ilçelerinde stant açarak ürünlerini satacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile farklı ilçelerde kurulan üretici kadın stantları aracılığıyla evde ürettikleri ürünleri satma olanağı bulan üretici kadınlar, bu kez de Tarsus Kültür Parkı ve Özgecan Aslan Meydanında bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin destekleriyle yola çıkan kadın kooperatifleri ve üretici kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü için ‘Stantları El Emeği ile Donatıyoruz’ sloganıyla 910 Şubat tarihlerinde 08.3018.00 saatleri arasında Tarsus Kültür Parkında olacak. Mersin merkezde Özgecan Aslan Barış Meydanında ise 1112 Şubat tarihlerinde 09.0018.00 saatleri arasında stantlarını açacak olan kadınlar, ürünlerini vatandaşların beğenisine sunacak.

Mersin’in farklı ilçelerinden gelen üretici kadınların açacağı stantlarda her ilçeye özgü yöresel gıda ürünlerinin yanı sıra kadınların hayal gücünü el işine döktüğü seramikler, süs eşyaları, el işi oyalar, kıyafetler ve takılar yer alacak.

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