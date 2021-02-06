Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, akaryakıt istasyonunda bulunan köpeğin çalınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yıldırım, bir akaryakıt istasyonuna bağladığı kangal cinsi köpeğinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen Yıldırım, bir kişinin köpeği çaldığını görerek, durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen polisler, Yıldırım'ın şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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