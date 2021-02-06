Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaya da öldü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Ayşen Süren'in otomobiliyle çarptığı Uğur Özcan (67) da yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta meydana geldi. Ayşen Süren, yönetimindeki 33 RH 646 plakalı otomobiliyle ilerlerken, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda yürüyen 2 yayaya, ardından da duvara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ayşen Süren, çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren ile yaya olarak ekmek almaya giden Uğur Özcan (72) ve kızı Gülnaz Özcan (36) yaralandı. Ayşen Süren yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralılardan Uğur Özcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-02-06 15:57:45



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