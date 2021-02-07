Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 bin TL'lik ziynet eşyasını sahteleriyle değiştirerek çalan hırsızlık çetesi çökertildi Hırsızlık çetesi kurmakla suçlanan 2'si kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde temizlikçi olarak girdikleri evlerde ziynet eşyalarını alarak yerlerine sahtelerini koymak suretiyle çalan 3 kişilik çete jandarma tarafından çökertildi. 7 adreste değeri yaklaşık 400 bin TL olan ziynet eşyalarını sahteleriyle değiştirdikleri belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde evlerde gündelik temizlikçi olarak çalışan kadınların evlerden değerli ziynet eşyalarını alarak yerlerine sahtelerini koymak suretiyle organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda S.Y. ve S.C. adlı kadınlar ile bunları yönlendirdiği ileri sürülen H.İ. adlı erkek, suç unsuru sahte çeyrek altın, imitasyon kolye, 1 adet çalıntı laptop bilgisayar, 3 adet cep telefonu ile birlikte yakalandı.



Değerli eşyaları sahteleriyle değiştirmişler

Kadınların temizlik yaptığı 7 ayrı adreste piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL değerinde altın ve değerli eşyayı sahteleri ile değiştirdiği belirlendi. İfadeleri alınan S.Y. ve S.C. adlı kadınlar, altınları ve değerli eşyaları kendilerinin çaldıklarını ve sahteleriyle değiştirdiklerini ve H.I. adlı kişinin kendilerini yönlendirdiğini belirterek suçlarını itiraf etti. 3 zanlı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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