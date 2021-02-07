Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer: "Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer: "Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz"

İHA

Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer: "Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Silifkeli kadınlar ve çocuklar için Gazi Çiftliğinde başlatılan 4 haftalık eğitimlerin üçüncüsünün gerçekleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlere, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gülcan Yüksel de katıldı. Bilgilendirme sunumlarını Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Eylem Bozdoğan ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından gıda mühendisi Gülay Aksoy gerçekleştirdi.
“Bu bina Atatürk’ümüzden bize miras”
Bozdoğan, eğitim kapsamında yaptığı sunumda Gazi Çiftliğinin öneminden bahsetti. Çiftliğin Atatürk’ün mirası olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Burasının bizim için önemi, Atatürk’ümüzden bize miras kalması, kooperatifçilik temelinin burada atılmış olması. Gerçekten biz kooperatifçiliğe gönül vermiş kişiler için çok önemli. Burada bir de üreten kadınlar var. Buna gönüllü kadınlarımız var, ellerinden her iş geliyor ve bu kadınlarla beraber, Atamız’dan miras bu yerde çok şeyler yapabiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da kadınlara yönelik politikaları, destekleri çok fazla. Mersinden Kadın Kooperatifini kuralı yaklaşık 1 yılı geçtik. Kooperatifimizin şöyle bir artısı vardı, gönüllü olarak bir araya geldik. Finanstan tutun, gıda anlamındaki uzmanlığa, organik tarım yapan çiftçimizden tutun da iş kadınına hepimiz birbirimizin eksiklerini tamamlayan kişilerdik” dedi.
Mersinden Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyeler ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile her geçen gün güçlendiğini ifade eden Bozdoğan, “Büyükşehir Belediyemizin böyle bir desteği olunca aslında büyük bir güç oluşturdu bu bizde. Biz de bu elimizdeki gücü 13 ilçeye yaymak amacındayız. Bu yüzden çok sık dolaşıyoruz. Bu yüzden kurulmadan önce dahi bu 13 ilçeyi kadın dairesi ile beraber tek tek gezdik. Kadınlarımızla tek tek tanıştık. O kadar güzel fikirler, projeler çıktı ki, aslında şu anda adım adım biz bu projeleri yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.
“Tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerekliliğini Atatürk ilk burada telaffuz ediyor”
Kooperatifler için işbirliği, dayanışma ve organize olmanın önemine dikkat çeken Bozdoğan, Türkiye’de Ulu Önder Atatürk ile beraber kooperatifçiliğin hız kazandığını vurguladı. Bozdoğan, “1936 yılında Silifke Atayurt'ta Tekir Çiftliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor. Kooperatif modelinin ve tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerekliliğini Atatürk ilk burada telaffuz ediyor. 1961 yılında ‘kooperatifçilik’ kelimesi anayasamıza giriyor” ifadelerini kullandı.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından gıda mühendisi Gülay Aksoy ise gıda ürünlerindeki yasal zorunlulukları anlatırken, üretim ve satış konusunda uyulması gereken koşullar hakkında da bilgi verdi. Aksoy, ayrıca gıda ürünleri konusundaki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini de ifade etti.
“Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, bu yıl Atayurt’ta kadınlarla birlikte Silifke’nin mis kokulu çileğinden reçel ve diğer ürünleri imal etmeyi planladıklarını, bunun için pazar payını ve üretim koşullarını en uygun biçimde belirlemek istediklerini söyledi. Seçer, “Strateji planımıza göre biz Mersin’in coğrafi işaretli ata tohumu ürünleri, endemik bitkileri üzerinden ilerleyerek şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz. Gelecek yıl burada çilekle ilgili üretimlerimizi yapacağız. Neden? Silifke çileği ile ünlü. Çok farklı ürünler üzerinden gidersek markalaşmaya gidemeyiz. Çilek ve türevi ürünler üzerinden gidersek markalaşma yoluna girdiğimiz takdirde diğer ürünlere de yol açmış olacağız” dedi.
Üretime katılan kadınlara pazarlama konusunda önerilerde bulunan Seçer, şunları söyledi:
“Kadınlarımız gerçekten çok emek veriyorlar, evlerinde üretim yapıyorlar. ‘Ben bu ürünümü pazarda mı satacağım, evimin önünde mi satacağım veya bunu hem pazarda hem de büyük marketlerde mi satacağım’ konusuna bir noktada karar vermesi gerekiyor. Kooperatifleşme bu noktada çok önemli oluyor. İşte bu konularda ne zaman arzu ederseniz Çaltıbozkır veya diğer kooperatifler, her konuda destek verebiliriz. Zaten Atayurt'ta kadınlarımızla çalışmamız artık daha çok hızlanacak. Şimdi zakkumlarla ilgili çalışma devam edecek ama mart ayının başından itibaren yazlık, mevsimlik ürünleri Atayurtlu kadınlarımızla birlikte yapacağız.”
Seçer, kadınların üretimlerini eğitimlerle desteklemesi gerektiğini ifade ederek, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak bu konuda da çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 bin TL'lik ziynet eşyasını sahteleriyle değiştirerek çalan hırsızlık çetesi çökertildi Hırsızlık çetesi kurmakla suçlanan 2'si kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 ...
MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
YEREL HABERLER MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses ...
Pandeminin olumsuz etkilerini sporla atıyorlar Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde alınan tedbirlerle açılan futbol kursunda öğrenciler antrenmanlarda stres atıyor
YEREL HABERLER Pandeminin olumsuz etkilerini sporla ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaya da öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü veda
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü ...
Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
YEREL HABERLER Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve Yenişehir’de stant açacak
YEREL HABERLER Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve ...
Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken kaza yapan hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken ...
Kar ve buzlanma sebebiyle yaylada mahsur kalan piknikçiler 8 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar ve buzlanma sebebiyle yaylada mahsur kalan ...
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
YEREL HABERLER Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama ...
Mersin'de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi
Her iki deniz kaplumbağasından biri plastik yutuyor
YEREL HABERLER Her iki deniz kaplumbağasından biri plastik yutuyor
Kırbıyık, "Tarsus İdman Yurdu'nu tesisleştirip, şampiyonluğu ile adını Türkiye'ye duyuracağız"
YEREL HABERLER Kırbıyık, "Tarsus İdman Yurdu'nu tesisleştirip, ...
Ailesini ziyarete giden hemşire hayatını kaybetti Tırın çarptığı otomobildeki hemşire hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ailesini ziyarete giden hemşire hayatını ...
TIR'ın çarptığı otomobildeki hemşire öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobildeki hemşire öldü, 2 kişi ...
Ekmekle çirkin oyuna ağır ceza
YEREL HABERLER Ekmekle çirkin oyuna ağır ceza
FETÖ operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ operasyonuna 3 tutuklama
Toroslar’ın 6. ve 7. etap imar planları mecliste kabul edildi
YEREL HABERLER Toroslar’ın 6. ve 7. etap imar planları mecliste ...
'Ekmekle çirkin oyun'un oynandığı fırının faaliyeti durduruldu Mersin'in Tarsus ilçesinde bir gencin dondurmayla pişirdiği ekmeğin içindeki çubuğu çıkarıp yalayarak ekmek üretme görüntüleri üzerine hamur teknesini mühürleyen ekipler, fırının faaliyetlerini de geçici olarak durdurdu
YEREL HABERLER 'Ekmekle çirkin oyun'un oynandığı fırının faaliyeti ...
Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)
YEREL HABERLER Mersin'de fırında tepki çeken görüntü (2)