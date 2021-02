Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer: "Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Silifkeli kadınlar ve çocuklar için Gazi Çiftliğinde başlatılan 4 haftalık eğitimlerin üçüncüsünün gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlere, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Gülcan Yüksel de katıldı. Bilgilendirme sunumlarını Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Eylem Bozdoğan ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından gıda mühendisi Gülay Aksoy gerçekleştirdi.

“Bu bina Atatürk’ümüzden bize miras”

Bozdoğan, eğitim kapsamında yaptığı sunumda Gazi Çiftliğinin öneminden bahsetti. Çiftliğin Atatürk’ün mirası olduğunu vurgulayan Bozdoğan, “Burasının bizim için önemi, Atatürk’ümüzden bize miras kalması, kooperatifçilik temelinin burada atılmış olması. Gerçekten biz kooperatifçiliğe gönül vermiş kişiler için çok önemli. Burada bir de üreten kadınlar var. Buna gönüllü kadınlarımız var, ellerinden her iş geliyor ve bu kadınlarla beraber, Atamız’dan miras bu yerde çok şeyler yapabiliriz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da kadınlara yönelik politikaları, destekleri çok fazla. Mersinden Kadın Kooperatifini kuralı yaklaşık 1 yılı geçtik. Kooperatifimizin şöyle bir artısı vardı, gönüllü olarak bir araya geldik. Finanstan tutun, gıda anlamındaki uzmanlığa, organik tarım yapan çiftçimizden tutun da iş kadınına hepimiz birbirimizin eksiklerini tamamlayan kişilerdik” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyeler ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği ile her geçen gün güçlendiğini ifade eden Bozdoğan, “Büyükşehir Belediyemizin böyle bir desteği olunca aslında büyük bir güç oluşturdu bu bizde. Biz de bu elimizdeki gücü 13 ilçeye yaymak amacındayız. Bu yüzden çok sık dolaşıyoruz. Bu yüzden kurulmadan önce dahi bu 13 ilçeyi kadın dairesi ile beraber tek tek gezdik. Kadınlarımızla tek tek tanıştık. O kadar güzel fikirler, projeler çıktı ki, aslında şu anda adım adım biz bu projeleri yaygınlaştırıyoruz” diye konuştu.

“Tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerekliliğini Atatürk ilk burada telaffuz ediyor”

Kooperatifler için işbirliği, dayanışma ve organize olmanın önemine dikkat çeken Bozdoğan, Türkiye’de Ulu Önder Atatürk ile beraber kooperatifçiliğin hız kazandığını vurguladı. Bozdoğan, “1936 yılında Silifke Atayurt'ta Tekir Çiftliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluyor. Kooperatif modelinin ve tarımda modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerekliliğini Atatürk ilk burada telaffuz ediyor. 1961 yılında ‘kooperatifçilik’ kelimesi anayasamıza giriyor” ifadelerini kullandı.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından gıda mühendisi Gülay Aksoy ise gıda ürünlerindeki yasal zorunlulukları anlatırken, üretim ve satış konusunda uyulması gereken koşullar hakkında da bilgi verdi. Aksoy, ayrıca gıda ürünleri konusundaki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini de ifade etti.

“Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, bu yıl Atayurt’ta kadınlarla birlikte Silifke’nin mis kokulu çileğinden reçel ve diğer ürünleri imal etmeyi planladıklarını, bunun için pazar payını ve üretim koşullarını en uygun biçimde belirlemek istediklerini söyledi. Seçer, “Strateji planımıza göre biz Mersin’in coğrafi işaretli ata tohumu ürünleri, endemik bitkileri üzerinden ilerleyerek şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz. Gelecek yıl burada çilekle ilgili üretimlerimizi yapacağız. Neden? Silifke çileği ile ünlü. Çok farklı ürünler üzerinden gidersek markalaşmaya gidemeyiz. Çilek ve türevi ürünler üzerinden gidersek markalaşma yoluna girdiğimiz takdirde diğer ürünlere de yol açmış olacağız” dedi.

Üretime katılan kadınlara pazarlama konusunda önerilerde bulunan Seçer, şunları söyledi:

“Kadınlarımız gerçekten çok emek veriyorlar, evlerinde üretim yapıyorlar. ‘Ben bu ürünümü pazarda mı satacağım, evimin önünde mi satacağım veya bunu hem pazarda hem de büyük marketlerde mi satacağım’ konusuna bir noktada karar vermesi gerekiyor. Kooperatifleşme bu noktada çok önemli oluyor. İşte bu konularda ne zaman arzu ederseniz Çaltıbozkır veya diğer kooperatifler, her konuda destek verebiliriz. Zaten Atayurt'ta kadınlarımızla çalışmamız artık daha çok hızlanacak. Şimdi zakkumlarla ilgili çalışma devam edecek ama mart ayının başından itibaren yazlık, mevsimlik ürünleri Atayurtlu kadınlarımızla birlikte yapacağız.”

Seçer, kadınların üretimlerini eğitimlerle desteklemesi gerektiğini ifade ederek, Mersinden Kadın Kooperatifi olarak bu konuda da çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

