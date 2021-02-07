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Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif hareketlerinden şüphelendiği 2 yaşındaki kızının oyuncağına yerleştirdiği ses kaydını dinleyen anne, kaydı dinlediğinde çılgına döndü Ses kaydına göre kızına şiddet uygulandığını ve küfürler edildiğini ileri süren Şerife Düzün, sorumlular hakkında şikayetçi oldu Anne Şerife Düzün: "Çocuğum oyuncak bebeğine şiddet uygulamaya başlamıştı"

İHA

Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif hareketlerinden şüphelendiği 2 yaşındaki kızının oyuncağına yerleştirdiği ses kaydını dinleyen anne, kaydı dinlediğinde çılgına döndü Ses kaydına göre kızına şiddet uygulandığını ve küfürler edildiğini ileri süren Şerife Düzün, sorumlular hakkında şikayetçi oldu Anne Şerife Düzün: "Çocuğum oyuncak bebeğine şiddet uygulamaya başlamıştı"

Mersin'de agresif hareketlerinden şüphelendiği 2 yaşındaki kızının oyuncağına yerleştirdiği ses kaydını dinleyen anne çılgına döndü. Bir günlük ses kaydına göre kızına şiddet uygulandığını ve küfürler edildiğini ileri süren Şerife Düzün, avukatı aracılığıyla sorumlular hakkında şikayette bulundu.
İddiaya göre olay, merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir gündüz bakımevinde yaşandı. Merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde yaşayan Şerife Düzün (33), 2 yaşındaki kızı D.İ.Y'nin yaklaşık bir aydan bu yana agresif tavırlar sergilemesinden şüphelenerek, kreş oyuncağının içerisine ses kayıt cihazı yerleştirdi. Akşam çocuğunu bakımevinden alan anne, eve geldiğinde oyuncağa yerleştirdiği ses kaydını dinledi. Duydukları karşısında çılgına dönen Düzün, diğer çocukların aileleriyle de görüştüğünde benzer durumların hissedildiğini öğrenince kurum yetkilileriyle görüşerek kamera kayıtlarını istedi. Ancak olumsuz yanıt alan Düzün, 29 Ocak tarihinde avukatı aracılığıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şerife Düzün, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kızında son bir aydır farklı hareketler sezinlediğini belirterek, "Bebeğine şiddet uygulaması, duvara vurması, sonra 'sus' diye bebeğe bağırması gibi durumlar beni şüphelendirdi. Ayrıca suratı kızarık geliyordu, tırnak izleriyle dönüyordu. Kreş yetkililerine bunu sorduğumda, çocukların yapmış olabileceğini söylediler. Kamera görüntülerini izlememize de izin vermediler. Bunun üzerine diğer velilerle de görüşünce, onların çocuklarında da böyle durumlar olduğunu anladık ve ses kayıt cihazını oyuncağın içerisine koyarak çocuğumu kreşe gönderdim" dedi.

"Duyduklarım karşısında sinir krizi geçirdim"
Akşam çocuğu eve geldiğinde kaydı dinlediğini ifade eden Düzün, "Bir günlük ses kaydında sadece öğretmenlerin hakaretleri, çocuklara olan küfürleri, 'Seni duvardan duvara çarparım' demeleri, bunları duyduğumda sinir krizi geçirdim zaten. Kaydın devamında serviste, servisi kullanan kişi de kurum sahibi aynı zamanda. Çocuğu servise götürüyor, çocuk binmek istemeyince ya tekme atıyor ya da vuruyor. Kayıtlardan bunu anlıyoruz. Çocuk ağladıkça daha çok vuruyor. Bunun üzerine diğer velilere de ulaştık. Çünkü bu bir günlük ses kaydı idi, diğer çocuklar ne yaşadı onu bilmiyorduk. Bunun bir kerelik olduğunu düşünmüyoruz, bu sürekli uygulanmış" diye konuştu.
Yaşanan bu sürecin ardından diğer ailelerle birlikte avukat aracılığı ile suç duyusunda bulunduklarını kaydeden Düzün, "Elimizdeki belgeleri verdik. Süreç devam ediyor. Çocuğum 1.5 yıldır aynı kreşe gidiyordu, ancak bu davranış bozukluğunu son bir ayda fark ettik. Eliyle sürekli bana 'sus' konuşma diyordu, bebeğine de aynı davranışları sergiliyordu. Çocuk 2 yaşında, belki kendi unutacak ama biz unutamayacağız. Ben uyuyamıyorum, su içemiyorum, gece çocuğumun başından ayrılamıyorum. Psikolojikmen gerçekten kötü durumdayız" şeklinde konuştu.
Ailenin avukatı Gamze Ceneviz ise ses kaydını dinlediğinde aslında olayın boyutunun ne kadar ciddi olduğunu fark ettiklerini dile getirerek, "Özellikle servise binme anında çocuğa karşı yapılan şiddeti ve ağır hakaretleri fark ettik. Şu anda yasal süreç devam ediyor. Kurum yetkilileri ve öğretmenlerin orada ağır ihmallerle birlikte bakım ve gözetim yükümlülüklerine aykırı davrandıkları belli oluyordu. Onun dışında küfür ve şiddet olaylarına ilişkin bizzat yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Özellikle 2 yetkili ve 3 öğretmen hakkında şu anda şikayetimiz sürüyor, hakkında soruşturma da devam ediyor" dedi.
Bu arada iddiaların odağındaki kreş ve gündüz bakımevinin faaliyetlerine son verildiği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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