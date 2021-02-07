Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ekiplerince kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağ arka bacağı kırık olduğu için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT Mersin ekibinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bacağı kırık bir keçinin çıktığı kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye 7 kişilik kurtarma ekibi gönderildi.

Ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu halat yardımı ile ulaştığı keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.