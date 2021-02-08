Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı

İHA

Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı

Mersin'in Tarsus ilçesinden Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 1 tır gıda yardımı gönderildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun iyilik olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırın uğurlanması amacıyla Borsa Kız Öğrenci Yurdu binası önünde tören düzenlendi.
İl Müftüsü Ali Can, burada yaptığı konuşmada, "Yolun iyilik olsun" sloganıyla sürdürülen yardım kampanyası kapsamında bin 900 koli temel gıda malzemesinin toplandığını söyledi. Bölgede acil ihtiyaçların olduğunu belirten Can, "Tarsus'taki tüm din görevlilerimizin en zor anlarında bile ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayıp onların yanında olmaları güzel bir fedakarlık örneği oldu. Tarsus her zaman olduğu gibi şu anda da ihtiyaç sahibi kardeşleri için üzerine düşeni yapıyor" diye konuştu.
Duanın ardından yardımları taşıyan tır İdlib'e uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ...
Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif hareketlerinden şüphelendiği 2 yaşındaki kızının oyuncağına yerleştirdiği ses kaydını dinleyen anne, kaydı dinlediğinde çılgına döndü Ses kaydına göre kızına şiddet uygulandığını ve küfürler edildiğini ileri süren Şerife Düzün, sorumlular hakkında şikayetçi oldu Anne Şerife Düzün: "Çocuğum oyuncak bebeğine şiddet uygulamaya başlamıştı"
YEREL HABERLER Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif ...
Tarsus Gençlik Derneğinden "İşaret Dili Kursu"
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Derneğinden "İşaret Dili Kursu"
Silifke’de kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Silifke’de kaçakçılık operasyonu
Mersin'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için online eğitimler başlıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 uzman 9 oturumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair her şeyi anlatacak
YEREL HABERLER Mersin'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ...
Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer: "Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın ...
Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 bin TL'lik ziynet eşyasını sahteleriyle değiştirerek çalan hırsızlık çetesi çökertildi Hırsızlık çetesi kurmakla suçlanan 2'si kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 ...
MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
YEREL HABERLER MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses ...
Pandeminin olumsuz etkilerini sporla atıyorlar Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde alınan tedbirlerle açılan futbol kursunda öğrenciler antrenmanlarda stres atıyor
YEREL HABERLER Pandeminin olumsuz etkilerini sporla ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaya da öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü veda
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü ...
Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
YEREL HABERLER Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve Yenişehir’de stant açacak
YEREL HABERLER Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve ...
Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken kaza yapan hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken ...
Kar ve buzlanma sebebiyle yaylada mahsur kalan piknikçiler 8 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar ve buzlanma sebebiyle yaylada mahsur kalan ...
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
YEREL HABERLER Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama ...
Mersin'de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi
Her iki deniz kaplumbağasından biri plastik yutuyor
YEREL HABERLER Her iki deniz kaplumbağasından biri plastik yutuyor
Kırbıyık, "Tarsus İdman Yurdu'nu tesisleştirip, şampiyonluğu ile adını Türkiye'ye duyuracağız"
YEREL HABERLER Kırbıyık, "Tarsus İdman Yurdu'nu tesisleştirip, ...