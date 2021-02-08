Sevgililer Günü hediyeleri üretici kadınlardan alınacak

Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi, Sevgililer Günü hediyeleri için kadınların el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturacak.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Kent Konseyi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek. "Yenişehir'de Aşk Seninle Güzel" sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde hem kadınların el emeği ürünleri satışa sunulacak hem de birbirinden renkli gösteriler yapılacak. 812 Şubat tarihleri arasında Forum AVM önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileri, kahkaha yogası ve palyaço etkinlikleri de düzenlenecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Sevgililer Günü hediyesi için vatandaşları üretici kadınlara destek olmak amacıyla Yenişehir Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

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