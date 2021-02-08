Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarından koparılan annenin feryadı: "Evlatlık verilmelerini istemiyorum" 13 yaşında sevdiği adamla kaçarak evlenen, 14 yaşında anne olan, 2 yıl önce de eşinden boşandıktan sonra hiçbir geliri olmadığı için 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu devlet korumasına alınan 25 yaşındaki genç kadın, çocuklarının kendisine verilmesini istiyor Anne Zennure Çelik: "İşim oldu, evim de olursa çocuklarıma kavuşabileceğim" "Evlat acısı çekiyorum, ben çocuklarımı çok seviyorum, onların evlatlık verilmesini istemiyorum"

İHA

Çocuklarından koparılan annenin feryadı: "Evlatlık verilmelerini istemiyorum" 13 yaşında sevdiği adamla kaçarak evlenen, 14 yaşında anne olan, 2 yıl önce de eşinden boşandıktan sonra hiçbir geliri olmadığı için 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu devlet korumasına alınan 25 yaşındaki genç kadın, çocuklarının kendisine verilmesini istiyor Anne Zennure Çelik: "İşim oldu, evim de olursa çocuklarıma kavuşabileceğim" "Evlat acısı çekiyorum, ben çocuklarımı çok seviyorum, onların evlatlık verilmesini istemiyorum"

Mersin'de 13 yaşındayken sevdiği adamla kaçarak evlenen, 14 yaşında anne olan, 2 yıl önce de eşinden boşandıktan sonra hiçbir geliri olmadığı için 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu devlet korumasına alınan 25 yaşındaki Zennure Çelik, çocuklarının kendisine verilmesini istiyor.
Hakkari'de henüz 13 yaşında iken ailesi, gönlünü kaptırdığı genç ile evlenmesine karşı çıkınca sevdiği adamla birlikte kaçarak Mersin'e yerleşen Zennure Çelik, kamyon şoförü kocası M.K. ile yuva kurdu. 14 yaşında henüz çocuk yaşta iken ilk çocuğunu kucağına alan Çelik, ondan 3 yıl sonra ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde, kocası ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zennure Çelik'in bu mutluluğu uzun sürmedi. Şiddetli geçimsizlik sonucu eşinden ayrılan genç kadın, uzun uğraşlar sonucu velayetini aldığı çocuklarıyla birlikte ortada kaldı. Hiçbir geliri olmadığı için 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu, çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilerek devlet korumasına alındı. Bu süreçte hurda toplayarak yaşamını idame ettirmeye çalışan, parklarda yatıp kalkan genç kadın, belirli aralıklarla da çocuklarını görmeye devam etti.
İki yıldır zor günler geçiren Çelik, Mersin Büyükşehir Belediyesinin projesi kapsamında 4 ay önce seyyar satıcılığa başladı. Kendisine tahsis edilen seyyar araç ile Atatürk Parkında çay ve simit satarak geçimini sağlayan Zennure Çelik'in devletin desteği ile geçici olarak barınma ihtiyacı da karşılandı. Çelik'in şimdi en büyük isteği çocuklarına kavuşabilmek.

Tek isteği evlatlarına kavuşabilmek
İki yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra hiçbir geliri ve işi olmadığı için 2 çocuğunun devlet korumasına alındığını söyleyen Zennure Çelik, "İki yıldır evlat acısı çekiyorum. Ben çocuklarımı almak istiyorum ama gelirim olmadığı için alamıyorum. Belediye bana 4 ay önce bu seyyar arabayı verdi. İşim oldu, inşallah evimin de olmasını istiyorum. Çocuklarımı çok seviyorum. Eğer çocuklarımı alamazsam, onların evlatlık verileceğini söylüyorlar. Ben çocuklarımın evlatlık verilmesini istemiyorum" dedi.
"Ben çocuklarımı çok seviyorum" diyerek gözyaşı döken genç kadın, "İki yıldır Atatürk Parkında hurda topluyorum, çay satıyorum, çocuklarımı alamıyorum. Gidecek yerim yok, kalacak yerim de yok. Bir aydır devlet beni bir otele yerleştirdi, sahip çıktı. Ama ben çocuklarımı istiyorum. Çocuklarımın evlatlık verilmesini istemiyorum" şeklinde konuştu.
Çocuklarıyla her görüştüğünde, 'Anne bizi ne zaman alacaksın' diye sorduklarını kaydeden Çelik, "Ben artık onlara yalan söylemek istemiyorum, ne olur bana yardımcı olun. Bir ev kurabilirsem çocuklarımı alabileceğim. Şu an bir iş sahibi oldum. Allah belediyeden razı olsun, bir iş yerimiz oldu. Ancak bir ev tutamıyorum, gücüm yetmiyor. Ama tabi bu iş, hurda toplamaktan daha iyi. Bana bir ev tutsalar, çalışıp kiramı öder, çocuklarıma da bakabilirim. Şu an tek istediğim çocuklarıma kavuşmak" diyerek hayırseverlerden de destek istedi.

"Kaçarak evlendiğim için aileme dönemiyorum"
13 yaşında kaçarak evlendiği için ailesinin yanına dönemediğini de söyleyen Çelik, şöyle devam etti: "Ben kaçtığım için babam benim yüzümden ölmesin, millet babamla dalga geçmesin diye yanlarına gitmek istemiyorum. Hakkari'de yaşıyorlar. Hakkım yok babam benim yüzümden ölsün. Ben çocuklarıma hem babalık hem de analık yapabilirim. Allah'tan başka kimseye ihtiyacım yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgililer Günü hediyeleri üretici kadınlardan alınacak
YEREL HABERLER Sevgililer Günü hediyeleri üretici kadınlardan ...
Girit Türklerinin 120 yıllık ekşi mayalı ekmeği Mersin’den Türkiye’ye açılıyor Osmanlı döneminde mübadeleyle Girit Adasından Mersin’e gelerek Melemez (İhsaniye) köyüne yerleştirilen Türkler, yanlarında getirdikleri ekşi maya ile geleneksel yöntemlerle hazırlayıp taş fırında pişirdikleri ekmeği, Akdeniz Belediyesinin de desteğiyle ülke geneline pazarlamaya hazırlanıyor Hazır hale gelmesi 7 saat süren ekmek için köye 5 adet özel taş fırın yaptıran Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, hem Girit Türklerinin geleneklerini yaşatarak geleceğe aktaracaklarını hem de kadınlara gelir kapısı sağlayacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Girit Türklerinin 120 yıllık ekşi mayalı ekmeği ...
Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı
YEREL HABERLER Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı
Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ...
Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif hareketlerinden şüphelendiği 2 yaşındaki kızının oyuncağına yerleştirdiği ses kaydını dinleyen anne, kaydı dinlediğinde çılgına döndü Ses kaydına göre kızına şiddet uygulandığını ve küfürler edildiğini ileri süren Şerife Düzün, sorumlular hakkında şikayetçi oldu Anne Şerife Düzün: "Çocuğum oyuncak bebeğine şiddet uygulamaya başlamıştı"
YEREL HABERLER Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif ...
Tarsus Gençlik Derneğinden "İşaret Dili Kursu"
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Derneğinden "İşaret Dili Kursu"
Silifke’de kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Silifke’de kaçakçılık operasyonu
Mersin'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için online eğitimler başlıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 uzman 9 oturumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair her şeyi anlatacak
YEREL HABERLER Mersin'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ...
Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer: "Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın ...
Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 bin TL'lik ziynet eşyasını sahteleriyle değiştirerek çalan hırsızlık çetesi çökertildi Hırsızlık çetesi kurmakla suçlanan 2'si kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 ...
MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
YEREL HABERLER MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses ...
Pandeminin olumsuz etkilerini sporla atıyorlar Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde alınan tedbirlerle açılan futbol kursunda öğrenciler antrenmanlarda stres atıyor
YEREL HABERLER Pandeminin olumsuz etkilerini sporla ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaya da öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü veda
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü ...
Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
YEREL HABERLER Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve Yenişehir’de stant açacak
YEREL HABERLER Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve ...
Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken kaza yapan hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken ...
Kar ve buzlanma sebebiyle yaylada mahsur kalan piknikçiler 8 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar ve buzlanma sebebiyle yaylada mahsur kalan ...
Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama yapılan TIR'da 45,5 kilo eroin ele geçti
YEREL HABERLER Dron ile takip edilip, narkotik köpeği ile arama ...
Mersin'de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi