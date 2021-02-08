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Yamanyılmaz: "İhracata ilave devlet desteği rekabet gücümüzü artıracak"

İHA

Yamanyılmaz: "İhracata ilave devlet desteği rekabet gücümüzü artıracak"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, 2021 yılında katma değerli ihracatın sürdürülebilir şekilde artması için 5 sektör ve 17 hedef ülkeye yönelik 5 puanlık ilave devlet desteğinin bölgedeki gıda, kimya, elektrikelektronik ve makine aksamları ihracatçılarının rekabet gücünü artıracağını belirtti. Hedef ülkeler arasında yer alan Irak, Rusya, Birleşik Devletler ve Fas’ın AKİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında bulunduğunu kaydeden Başkan Huriye Yamanyılmaz “Güçlü olduğumuz sektörler ve etkin olduğumuz pazarlarda devletimizin sağladığı ilave destekler sayesinde ihracat fırsatlarını ülkemiz lehine en üst seviyede değerlendireceğimize inanıyorum” dedi.
Şubat ayı başında yürürlüğe giren Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’nı değerlendiren AKİB Başkanı Huriye Yamanyılmaz, otomotiv, makine, elektrikelektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılara ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili pazarlarında ilave destekler verilmesinin Covid19 salgınından kaynaklanan kayıpların telafisini hızlandıracağını söyledi.

"Bölge ihracatımızın yüzde 55’ini ilave destek alacak sektörler gerçekleştiriyor"
Geçen yıl AKİB’in 11,20 milyar dolarlık ihracatında gıda, kimya, elektrikelektronik ve makine aksamları sektörlerinin ihracat hacminin 6,16 milyar dolar düzeyinde oluştuğunu belirten Başkan Yamanyılmaz, şunları söyledi:
“2020 yılında gıda sektörü içinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yaş meyve sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımız 2,93 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatımız 2,59 milyar dolar, elektrikelektronik ihracatımız 354,7 milyon dolar, makine ve aksamları ihracatımız 275,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. AKİB’in geçen yılki toplam ihracatında ilave destek kapsamına giren bu dört sektörün payı yüzde 55 düzeyinde raporlara yansıdı. Cumhurbaşkanı Kararı’nda bulunan 17 hedef ülke arasındaki Irak, Rusya, Birleşik Devletler ve Fas, AKİB’in en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında bulunuyor. 2020’de bu dört ülkeye yönelik toplam ihracatımız 2,17 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıllık ihracatımızın yüzde 19,4’ü oluşturdu. Tüm bu verileri dikkate aldığımızda hükümetimizin sağladığı 5 puanlık ilave devlet desteği AKİB’e üye ihracatçılarımız için rekabetçiliğini artırması bakımından son derece önemlidir. Dünya genelindeki dengelerin alt üst olduğu pandemi döneminde devletimizin sağladığı destekler ihracatçılarımıza moral ve motivasyon kaynağı olmuştur.”

"Yeni yıla 1 milyar dolarlık ihracatla başladık"
AKİB’in ocak ayı ihracatına da değinen Başkan Yamanyılmaz, yılın ilk ayında 1 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını, 8 sektörden 5’inde önemli artışlar yakaladıklarını söyledi. Yamanyılmaz, “Ocak ayında en fazla ihracatı 260 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Bunu 223,9 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ikinci, 137,5 milyon dolar değer ile Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz üçüncülüğü elde etti. İhracatında en fazla artış sağlayan sektörleri ele aldığımızda ise yüzde 38 artış ve 27,2 milyon dolar değer ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ilk sırayı aldı. Bunu yüzde 25 artış ve 90,4 milyon dolar değer ile Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz, yüzde 10 artış ve 84,4 milyon dolar değer ile Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz, yüzde 9 artış ve 107,1 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz, yüzde 4 artış ve 260 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz takip etti” diye konuştu.

En fazla ihracat Irak, Rusya ve İsrail’e
2021’in ilk ayında AKİB’in ihracatını ülkelere göre değerlendiren Yamanyılmaz, şöyle konuştu:
“Ocak ayında en fazla ihracatı 75,7 milyon dolar değer ile Irak’a gerçekleştirdik. Irak’ın ardından 55,5 milyon dolar değer ile Rusya ikinci, 52,4 milyon dolar değer ile İsrail üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracat performansımızı en fazla artırdığımız ülkeler arasında yüzde 552 artış ve 21,9 milyon dolar değer ile Umman birinci, yüzde 88 artış ve 43,8 milyon dolar değer ile Nijerya ikinci, yüzde 71 artış ve 36,6 milyon dolar değer ile Suriye üçüncü oldu. Fransa, Polonya, İsrail, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ihracatımızı artırdığımız diğer ülkeler şeklinde sıralandı.”

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