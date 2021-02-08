Mersin Büyükşehir Belediyesinden Sevgililer Gününde online konser

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü için sevgi dolu bir konser hazırlıyor. Yerel sanatçıların destekleneceği konser, 14 Şubat akşamı Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci dolayısıyla ara verilen sanatsal faaliyetlere dijital platformlarda devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koordinesinde Sevgililer Günü temalı, sevgi dolu bir konser hazırlanıyor. Yerel sanatçıların yer alacağı konser, 14 Şubat akşamı saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Online yayınlanacak konserde 4 yerel sanatçı yer alacak. Ersin Erol, AG Band, Erdinç Bektaş ve Sidar Baran Taş birbirinden güzel eserlerle Mersinlilere keyifli bir akşam yaşatacak. Mersinliler konseri Büyükşehir belediyesinin facebook, twitter, youtube ve instagram hesaplarından canlı olarak izleyebilecek.



Yerel sanatçılara destek

Büyükşehir Belediyesi, pandeminin başladığı günden bu yana kent genelinde maddi ve manevi olarak tüm Mersinlilerin yanında olduğu gibi işleri durma noktasına gelen yerel sanatçılara da desteğini sürdürüyor. Bugüne kadar 53 yerel müzisyen grubu, 13 tiyatro, 2 dans, 2 çocuk etkinliği grubu olmak üzere toplam 382 yerel sanatçı desteklendi. Tiyatro Haftasında 2 hafta boyunca sahne alan 14 yerel tiyatro grubuna da sahne imkanı sağlandı. Tüm bu destekler için 2020 yılında 805 bin lira bütçe ayıran Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında da yerel sanatçılara desteği sürüyor.

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