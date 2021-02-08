Bu makineyle bitkisel atıklar, toprağa doğal gübre olarak kazandırılacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti. Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak amacıyla üreticinin ihtiyacına yönelik aletekipman desteğine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üreticilerin kullanımına sunulmak üzere Akdeniz Ziraat Odası’na 2 adet bitkisel atık kıyma makinası teslim etti. Akdeniz Ziraat Odası’nın görev alanında bulunan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki üreticiler, budama sonrası atıkları yakmak yerine bu makineyle öğüterek toprağa doğal gübre olarak kazandıracak. Bu destek ile aynı zamanda üreticinin iş gücü ve zirai ilaç masrafları da azalacak. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, üretimi ve üreticiyi desteklemek adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Bitkisel atık kıyma makinesinin üreticiler için birçok açıdan fayda sağlayacağını ifade eden Gökçek, makinenin hem maliyeti düşüreceğini hem de işgücü masrafını azaltacağını söyledi. Kıyılan budama atıklarının yeniden yapılan sürümde toprağa karıştığını ve organik gübre olarak toprağı zenginleştireceğini ifade eden Gökçek, makinenin bu yönüyle çevre dostu olduğunu vurguladı. Gökçek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa çok ciddi destekler veriyoruz. Özellikle kooperatiflerimizin, birliklerimizin ve ziraat odalarımızın talepleri üzerine projelerimizi geliştiriyoruz. Bundan önce de bildiğiniz üzere üzüm sıkma, hamur yoğurma, zeytin boylama ve erik boylama makinesi gibi desteklerde bulunduk. Bu desteklerimizin amacı üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, onlara bir zaman kazandırmak. Dolayısıyla gelen talepleri değerlendirip yıl içerisinde plan ve projelerimizi buna göre geliştiriyoruz. Bugün de bitkisel atık kıyma makinesini Ziraat Odamıza teslim ettik” ifadelerini kullandı.



“Çiftçilerimizi büyük bir maliyetten kurtardı, işi kolaylaştırdı”

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine teslim edilen 2 bitkisel atık kıyma makinesine ilişkin olarak, “Mersin merkez 4 ilçenin temsilci Odasıyız. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal desteklerini izliyoruz. Zaten bu dal parçalama makinesini bizim talebimiz üzerine sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bize temin etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizi büyük bir maliyetten kurtardı, artı işi kolaylaştırdı” diye konuştu.

Bu destek ile toprağa da organik gübre sağlandığını vurgulayan Yılmaz, “Aksi takdirde bu dalları dışarı çıkarıp yakmak zorundayız. Havayı kirletiyoruz. Zaman zaman yangın çıkmalarına da sebep oluyor. Bunu da önlemiş olduk. Bu makineler bize teslim edildi. Biz de çiftçilerimize, bu makineleri en rahat, en kolay şekilde kullanmalarıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz” dedi.



“Bertaraf yaparken ağaçlarımız yanıyordu”

Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi’nde 16 dönümlük narenciye arazisi sahibi Levent Korucu ise budama yaptıktan sonra havaya ve toprağa zarar veren yakma yöntemi ile atıkları bertaraf etmeye çalıştıklarını belirterek, “Budama sonrası çalıları toplayıp arazinin dışına çıkarıyorduk. Yakıyorduk. Yakarken ister istemez doğa da kirleniyordu. Bertaraf yaparken ağaçlarımız yanıyordu. Bizim için büyük bir eziyet ve zulümdü. Çok büyük bir kolaylık oldu bizim için bu makine. Daha önce 10 kişi ile 2 günde yapabileceğimiz işi şu an bu makine ile 1 günde halledebiliyoruz. 1 gün bile sürmüyor. Bu hizmeti bize ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e, Tarım Dairesi Başkanı’na ve Ziraat Odası Başkanımız Sayın Musa Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bekirde Mahalle Muhtarı Ahmet Hamdi Er, kendisinin de 7080 dönüm arazisi bulunduğunu ifade ederek, “Hiç yoksa çalı toplamaya 5060 lira yevmiyeden aşağı vermiyordum. Ama şimdi makine ile çok kolaylaştı. Yoksa çok berbat bir durumda çalı çekiyorduk dışarı. Çok uğraşıyorduk. İşçi bulamıyorduk bir de. Bu makine ağaca zarar vermiyor, bazı yerlerde ateş yaktığımızda bazen yangın bile çıkabiliyor arazinin içerisinde. Ama artık bu sistemle böyle bir şey kalmayacak çok şükür” dedi.

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