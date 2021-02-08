Bu makineyle bitkisel atıklar, toprağa doğal gübre olarak kazandırılacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu makineyle bitkisel atıklar, toprağa doğal gübre olarak kazandırılacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak

İHA

Bu makineyle bitkisel atıklar, toprağa doğal gübre olarak kazandırılacak Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin girdi maliyetini düşürüp, ekolojik dengenin korunmasına katkı sunacak olan 2 bitkisel atık kıyma makinesini Akdeniz Ziraat Odası’na teslim etti. Çiftçiler makine ile yere düşen ağaç yapraklarını toplamaktan kurtulurken, hem doğayı kirletmeyecek hem de doğal gübre kazanacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi arttırmak amacıyla üreticinin ihtiyacına yönelik aletekipman desteğine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üreticilerin kullanımına sunulmak üzere Akdeniz Ziraat Odası’na 2 adet bitkisel atık kıyma makinası teslim etti. Akdeniz Ziraat Odası’nın görev alanında bulunan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerindeki üreticiler, budama sonrası atıkları yakmak yerine bu makineyle öğüterek toprağa doğal gübre olarak kazandıracak. Bu destek ile aynı zamanda üreticinin iş gücü ve zirai ilaç masrafları da azalacak. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, üretimi ve üreticiyi desteklemek adına çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Bitkisel atık kıyma makinesinin üreticiler için birçok açıdan fayda sağlayacağını ifade eden Gökçek, makinenin hem maliyeti düşüreceğini hem de işgücü masrafını azaltacağını söyledi. Kıyılan budama atıklarının yeniden yapılan sürümde toprağa karıştığını ve organik gübre olarak toprağı zenginleştireceğini ifade eden Gökçek, makinenin bu yönüyle çevre dostu olduğunu vurguladı. Gökçek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa çok ciddi destekler veriyoruz. Özellikle kooperatiflerimizin, birliklerimizin ve ziraat odalarımızın talepleri üzerine projelerimizi geliştiriyoruz. Bundan önce de bildiğiniz üzere üzüm sıkma, hamur yoğurma, zeytin boylama ve erik boylama makinesi gibi desteklerde bulunduk. Bu desteklerimizin amacı üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, onlara bir zaman kazandırmak. Dolayısıyla gelen talepleri değerlendirip yıl içerisinde plan ve projelerimizi buna göre geliştiriyoruz. Bugün de bitkisel atık kıyma makinesini Ziraat Odamıza teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimizi büyük bir maliyetten kurtardı, işi kolaylaştırdı”
Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine teslim edilen 2 bitkisel atık kıyma makinesine ilişkin olarak, “Mersin merkez 4 ilçenin temsilci Odasıyız. Büyükşehir Belediyemizin tarımsal desteklerini izliyoruz. Zaten bu dal parçalama makinesini bizim talebimiz üzerine sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bize temin etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizi büyük bir maliyetten kurtardı, artı işi kolaylaştırdı” diye konuştu.
Bu destek ile toprağa da organik gübre sağlandığını vurgulayan Yılmaz, “Aksi takdirde bu dalları dışarı çıkarıp yakmak zorundayız. Havayı kirletiyoruz. Zaman zaman yangın çıkmalarına da sebep oluyor. Bunu da önlemiş olduk. Bu makineler bize teslim edildi. Biz de çiftçilerimize, bu makineleri en rahat, en kolay şekilde kullanmalarıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“Bertaraf yaparken ağaçlarımız yanıyordu”
Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi’nde 16 dönümlük narenciye arazisi sahibi Levent Korucu ise budama yaptıktan sonra havaya ve toprağa zarar veren yakma yöntemi ile atıkları bertaraf etmeye çalıştıklarını belirterek, “Budama sonrası çalıları toplayıp arazinin dışına çıkarıyorduk. Yakıyorduk. Yakarken ister istemez doğa da kirleniyordu. Bertaraf yaparken ağaçlarımız yanıyordu. Bizim için büyük bir eziyet ve zulümdü. Çok büyük bir kolaylık oldu bizim için bu makine. Daha önce 10 kişi ile 2 günde yapabileceğimiz işi şu an bu makine ile 1 günde halledebiliyoruz. 1 gün bile sürmüyor. Bu hizmeti bize ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e, Tarım Dairesi Başkanı’na ve Ziraat Odası Başkanımız Sayın Musa Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bekirde Mahalle Muhtarı Ahmet Hamdi Er, kendisinin de 7080 dönüm arazisi bulunduğunu ifade ederek, “Hiç yoksa çalı toplamaya 5060 lira yevmiyeden aşağı vermiyordum. Ama şimdi makine ile çok kolaylaştı. Yoksa çok berbat bir durumda çalı çekiyorduk dışarı. Çok uğraşıyorduk. İşçi bulamıyorduk bir de. Bu makine ağaca zarar vermiyor, bazı yerlerde ateş yaktığımızda bazen yangın bile çıkabiliyor arazinin içerisinde. Ama artık bu sistemle böyle bir şey kalmayacak çok şükür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Büyükşehir Belediyesinden Sevgililer Gününde online konser
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden Sevgililer Gününde ...
Yamanyılmaz: "İhracata ilave devlet desteği rekabet gücümüzü artıracak"
YEREL HABERLER Yamanyılmaz: "İhracata ilave devlet desteği rekabet ...
Çocuklarından koparılan annenin feryadı: "Evlatlık verilmelerini istemiyorum" 13 yaşında sevdiği adamla kaçarak evlenen, 14 yaşında anne olan, 2 yıl önce de eşinden boşandıktan sonra hiçbir geliri olmadığı için 5 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu devlet korumasına alınan 25 yaşındaki genç kadın, çocuklarının kendisine verilmesini istiyor Anne Zennure Çelik: "İşim oldu, evim de olursa çocuklarıma kavuşabileceğim" "Evlat acısı çekiyorum, ben çocuklarımı çok seviyorum, onların evlatlık verilmesini istemiyorum"
YEREL HABERLER Çocuklarından koparılan annenin feryadı: "Evlatlık ...
Sevgililer Günü hediyeleri üretici kadınlardan alınacak
YEREL HABERLER Sevgililer Günü hediyeleri üretici kadınlardan ...
Girit Türklerinin 120 yıllık ekşi mayalı ekmeği Mersin’den Türkiye’ye açılıyor Osmanlı döneminde mübadeleyle Girit Adasından Mersin’e gelerek Melemez (İhsaniye) köyüne yerleştirilen Türkler, yanlarında getirdikleri ekşi maya ile geleneksel yöntemlerle hazırlayıp taş fırında pişirdikleri ekmeği, Akdeniz Belediyesinin de desteğiyle ülke geneline pazarlamaya hazırlanıyor Hazır hale gelmesi 7 saat süren ekmek için köye 5 adet özel taş fırın yaptıran Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, hem Girit Türklerinin geleneklerini yaşatarak geleceğe aktaracaklarını hem de kadınlara gelir kapısı sağlayacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Girit Türklerinin 120 yıllık ekşi mayalı ekmeği ...
Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı
YEREL HABERLER Tarsus’tan İdlib’e 1 tır gıda yardımı
Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Bacağı kırık keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan AKUT ...
Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif hareketlerinden şüphelendiği 2 yaşındaki kızının oyuncağına yerleştirdiği ses kaydını dinleyen anne, kaydı dinlediğinde çılgına döndü Ses kaydına göre kızına şiddet uygulandığını ve küfürler edildiğini ileri süren Şerife Düzün, sorumlular hakkında şikayetçi oldu Anne Şerife Düzün: "Çocuğum oyuncak bebeğine şiddet uygulamaya başlamıştı"
YEREL HABERLER Anneyi çılgına çeviren ses kaydı Mersin'de agresif ...
Tarsus Gençlik Derneğinden "İşaret Dili Kursu"
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Derneğinden "İşaret Dili Kursu"
Silifke’de kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Silifke’de kaçakçılık operasyonu
Mersin'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için online eğitimler başlıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen proje kapsamında, 5 uzman 9 oturumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dair her şeyi anlatacak
YEREL HABERLER Mersin'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ...
Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer: "Şehrimize katma değer katacak markalar oluşturmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Gazi Çiftliğinde eğitimler sürüyor Mersinden Kadın ...
Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 bin TL'lik ziynet eşyasını sahteleriyle değiştirerek çalan hırsızlık çetesi çökertildi Hırsızlık çetesi kurmakla suçlanan 2'si kadın 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Temizlikçi kadınların akıl almaz hırsızlık oyunu 400 ...
MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
YEREL HABERLER MESKİ'den su tasarrufu uyarısı
Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses kayıt cihazı ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Kreşteki şiddeti, oyuncağın içine yerleştirilen ses ...
Pandeminin olumsuz etkilerini sporla atıyorlar Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde alınan tedbirlerle açılan futbol kursunda öğrenciler antrenmanlarda stres atıyor
YEREL HABERLER Pandeminin olumsuz etkilerini sporla ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaya da öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü veda
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü ...
Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
YEREL HABERLER Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün ...
Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mersin’de köpek hırsızlığı kameraya yansıdı
İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER İsa Öner Bulvarına bin 615 ton sıcak asfalt döküldü
Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve Yenişehir’de stant açacak
YEREL HABERLER Kadın kooperatifleri, Sevgililer Gününde Tarsus ve ...
Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken kaza yapan hemşire gözyaşları içinde toprağa verildi
YEREL HABERLER Hemşireye hüzünlü veda Ailesini ziyarete giderken ...