Girişim Limanı, pandemi sürecinde işbirliğinde rekor sayıya ulaştı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Girişim Limanı, pandemi sürecinde dış paydaşlarla 53 adet işbirliği geliştirerek, bir yıldan kısa sürede rekor sayıya ulaştı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Girişim Limanı, pandemi döneminde gerek üniversite öğrencileri gerekse mezunların girişim projelerine merkez imkanları başta olmak üzere üniversitenin tüm imkanlarıyla destek olmaya devam ediyor. Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu, "Merkez projelerimizin gelişim sürecinde üniversitemizin fakülte ve birimlerinden aldığımız destek, merkezimizi benzer hizmetler sunan diğer merkezlere kıyasla daha güçlü kılmaktadır" dedi.

Hıdıroğlu, merkezin başından bu yana destek verdiği MEÜ Matematik Bölümü mezunu olan ve Türkiye'nin en başarılı ‘Matematik Girişimcisi’ unvanına layık görülen Zeki Ceylan'ın Z2HOCA adlı Matematik Girişimini online platforma taşıdığı yeni girişiminin son aşamasına gelindiğini söyledi. Hıdıroğlu, "Z2HOCA projemizin lansmanında kullanacağımız tanıtım videomuzun hazırlanmasında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesinin çekim ve seslendirmeler için verdiği stüdyo kullanım desteği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hıdırıoğlu ayrıca, Girişim Limanının fakülteler, birimler ve merkezler gibi üniversite iç paydaşları ile gerçekleştirdikleri işbirliklerinin yanı sıra; merkezin yönetimini devraldığından bu yana çeşitli kurumlar, odalar, borsalar, kurullar, üniversiteler, liseler, kurumsal şirketler ve STK'lar gibi önemli dış paydaşlarla zorlu pandemi döneminde Mart 2020'den bu yana bir yıldan kısa bir sürede toplam 53 işbirliği geliştirildiğini de ifade etti.

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