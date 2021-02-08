Yenişehir'de Frekans A Sergisi açıldı

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin kente kazandırdığı modern sanat galerileri 65 sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Mersin'de üreten 65 sanatçının esrelerinin yer aldığı Frekans A Sergisi açıldı.

Geçtiğimiz aylarda Mersinli ressam Ahmet Yeşil’in geniş kapsamlı sergisine ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi, bu defada 65 sanatçının eserlerini tek sergide buluşturdu. Mersin'de üreten 65 sanatçının 103 eserinin yer aldığı Frekans A Sergisinin açılışını Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yaptı.

Serginin açılışında konuşan Başkan Özyiğit, 23 yaşından 63 yaşına kadar farklı jenerasyonların esrelerinin yer aldığı sergiyi Mersinlilerle buluşturduklarını söyledi. Yapılan işin kıymetli olduğunu vurgulayan başkan Özyiğit, “Burada bir emek var. Bu emeğin karşılığı ancak insanların var olması ile mümkün. Böyle sanat galerileri olmazsa bunun karşılık bulması mümkün değil. Emeğin değerlendirilmesi çok daha kıymetli. Önümüzdeki ay kadın sanatçılarla bir sergimiz olacak” dedi.

Pandemiye rağmen serginin açılışına katılan konuklara teşekkür eden Özyiğit, “İyi ki böyle sanatçılarımız var Mersin’de. Tüm Türkiye’nin tanıdığı, dünyanın tanıdığı ama Mersinlilerin tanımadığı sanatçıların olduğunu biliyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla önce hemşehrisi ile o bağı kursun ve birlikte üretmeye devam etsinler istiyoruz” diye konuştu.

27 Şubat’a kadar açık kalacak olan sergi, pandemi kurallarına uygun olarak sanatseverlerce ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.