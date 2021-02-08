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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar’da yol çalışmaları sürüyor

İHA

Toroslar’da yol çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yeni yol açım, bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında çiftçilerin tarım arazisine ulaşmak için kullandığı yolları yenileyen ekipler, aynı zamanda yoğun yağışlar neticesinde olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit edilen bağlantı yolları üzerinde de büz boru döşeme çalışması gerçekleştiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korukent, Kızılkaya, Horozlu, Gözne ve Bekiralanı mahallelerinde yol açım ve düzenleme, Soğucak Mahallesinde ise büz boru döşeme çalışmaları yaptı.

"Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlere öncelik veriyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçemizin dört bir yanına ulaşımı kolaylaştırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerimizde hem mevcut yolları düzenliyor hem de alternatif yollar açarak trafiği rahatlatıyoruz. Toroslarımız hızla büyüyor ve gelişiyor. İlçe merkezinden yaylalarımıza kadar hizmet atağımızı sürdürüyoruz. Özellikle yeni yerleşim alanlarında imar yollarını açarak ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Böylelikle Toroslarımızın sağlıklı ve planlı kentleşme sürecine katkı sağlıyor ve mahallelerimize artı değer katıyoruz" dedi.

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