Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)

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Mustafa ERCAN Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi bağlarbaşı mevkiinde 200 kişinin çalıştığı narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangında alevler fabrikayı sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2021-02-08 22:54:18



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