Mersin'de narenciye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Huzurkent Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine Mersin ve Tarsus'tan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği bölgedeki yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede, polis ekipleri önlem alıyor. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangının soğutma çalışması devam ediyor.

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