Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (2)- Yeniden



Okan ÇALIŞKAN -Mustafa ERCAN Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de narenciye paketleme faaliyetinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte söndürülen yangında byük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Saat 22.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi bağlarbaşı mevkisinde 200 kişinin çalıştığı narenciye paketleme fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 ekip, söndürme araçları ve tankerlerle fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti. Bölgede korkuya neden olan yangını söndürme çalışmasına çevre illerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada büyük çaplı hasara neden oldu. Fabrikanın yangın sırasında kapalı olması ise olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını tamamladıktan sonra yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemede bulunacak. Yangının neden olduğu zararın ise gün ışıyınca belli olacağı bildirildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKANMustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-02-09 03:22:26



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