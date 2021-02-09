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Mersin Serbest Bölgesinde 2020’de 1,7 milyon ton mal elleçlendi Geçen yıl yüzde 25 kapasite artışı sağlanan bölgenin yıllık ortalama ticaret hacmi de 2,5 milyar dolara ulaştı MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avcı: “Mersin Serbest Bölgesi, 18 serbest bölgede gerçekleştirilen yıllık 21 milyar dolar ticaret hacmi içerisinde 2,5 milyar dolar ticaret hacmiyle yüzde 12‘lik paya sahip”

İHA

Mersin Serbest Bölgesinde 2020’de 1,7 milyon ton mal elleçlendi Geçen yıl yüzde 25 kapasite artışı sağlanan bölgenin yıllık ortalama ticaret hacmi de 2,5 milyar dolara ulaştı MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avcı: “Mersin Serbest Bölgesi, 18 serbest bölgede gerçekleştirilen yıllık 21 milyar dolar ticaret hacmi içerisinde 2,5 milyar dolar ticaret hacmiyle yüzde 12‘lik paya sahip”

Türkiye’nin ilk serbest bölgesi olma özelliği taşıyan Mersin Serbest Bölgesi, geçen yıl 1,7 milyon ton mal elleçleyerek yüzde 25 kapasite artışı sağladı. Mersin Serbest Bölgesi, 18 serbest bölgede gerçekleştirilen yıllık 21 milyar dolar ticaret hacmi içerisinde 2,5 milyar dolar ticaret hacmiyle yüzde 12‘lik paya sahip olduğunu belirten MESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, “Bölge, ülkemizin önemi dış ticaret ve istihdam merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettiriyor” dedi.
Mersin Serbest Bölgesi, 860 bin metrekare alan üzerinde, yatırım alanlarının tamamı tahsis edilmiş olarak faaliyetine devam ediyor. Korona virüs salgınının dünya ekonomisini de vurmasına karşın, elde ettiği ticaret hacmiyle Mersin’e ve Türkiye’ye kazandırmaya devam eden Mersin Serbest Bölgesi, her yıl artan çalışan sayısıyla da istihdama büyük katkı sağlıyor.

“2020’de yüzde 25 kapasite artışı sağladık”
Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, bölgenin 2020 faaliyetleri ve 2021 hedefleriyle ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Mersin Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren yatırımcılara hizmet kalitesini artırmak amacıyla altyapı yatırımlarına hız verdiklerini belirten Avcı, “Türkiye’deki serbest bölgeler içerisinde doğrudan denize bağlı rıhtımı bulunan tek serbest bölge olma özelliğiyle ve sahip olduğu 650 metre uzunluğundaki rıhtımlarda yenilenen modern yükleme ve boşaltma ekipmanları ile verdiğimiz hizmetlerle 2020 yılında 1,7 milyon ton mal elleçleyerek yüzde 25 kapasite artışı sağladık” dedi.

“5 bin 415 metrekarelik modern bir üretim binası inşa ederek tahsisini yaptık”
Geçen yıl bölgede birçok yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren MESBAŞ Başkanı Avcı, bu çerçevede liman sahasının beton zeminini, usturmaçalarını ve aydınlatma sistemini yenileyerek modern bir liman görünümüne kavuşturduklarını söyledi. Liman Mekanik Bakım Atölyesini de yenilediklerini ifade eden Avcı, “Uzun yıllardan bu yana yük araçlarının geçişinden dolayı yıpranan Serbest Bölge yollarını yenileniyoruz. Su altyapısı yenilendi. Serbest Bölge JJ adada 5 bin 415 metrekarelik modern bir üretim binası inşa ederek üretim amaçlı tahsisini yaptık. Serbest Bölge ana yol kavşakları mobese kamera sistemi ve kayıt/yedekleme ünitesi kuruldu. Münferit trafo arızası hallerinde uzun süreli elektrik kesintisi oluşmaması için jeneratör satın alındı” diye konuştu.
Avcı, 2021 yılında gerçekleştirecekleri yatırımları da şöyle anlattı:
“Serbest Bölge 2’nci kısımda 14 bin metrekarelik 2 katlı ve çok fonksiyonlu bina yapımı, 12 bin kişiye hizmet verecek 5 bin 750 metrekarelik yemek üretim tesisi yapımı, 2 bin 500 KWA gücünde GES (güneş enerjisi) projesi kurulması, Serbest Bölge 2’nci giriş/çıkış kapısının ve bağlantı yollarının yapılması, bölge sınırı boyunca tesis edilen CCTV kamera sisteminin yenilenmesi, liman yeni işletme binası yapımı tamamlanmış olacak.”

“Yıllık ortalama ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı”
Mersin Serbest Bölgesinin, yapılan bu düzenlemelerle cazibe merkezi konumunu kuvvetlendirdiğini vurgulayan Avcı, “Bugün itibari ile 302 yerli ve 114 yabancı olmak üzere toplam 416 firma Mersin Serbest Bölgesinde faaliyet gösteriyor. Mersin Serbest Bölgesinin yıllık ortalama ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı ve 11 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Bu yönleriyle ülkemizin önemi dış ticaret ve istihdam merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettiriyor. Mersin Serbest Bölgesi, Türkiye’de faaliyet gösteren 18 serbest bölgede gerçekleştirilen yıllık 21 milyar dolar ticaret hacmi içerisinde 2,5 milyar dolar ticaret hacmiyle yüzde 12‘lik paya sahip. Mersin Serbest Bölgesinde 1988 yılından 2020 yılı sonuna kadar gerçekleşen ticaret hacmi toplamı ise 69,3 milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

“112 ülkeyle 682 değişik ürünün ticareti yapılıyor”
Mersin Serbest Bölgesinden en fazla ticaret yapılan ülkeler arasında ilk sıraları ABD, Irak, İran, Ekvador, İspanya, Çin, İtalya, Suriye ve Almanya’nın aldığını aktaran Avcı, “Ticaret hacminin yüzde 69’unu sanayi ürünleri, yüzde 31’ini tarım ürünleri oluşturuyor. Bölgede ağırlıklı olarak faaliyet gösteren sektörler; makine ve metal, kimya, hazır giyim, gıda, medikal, ambalaj malzemeleri. Bölgede yapılan çok yönlü ticaretin yanı sıra çelik boru, hazır giyim, ambalaj malzemeleri, medikal ürünler ve gıda ürünleri üretimleri de ön planda yer alıyor. Mersin Serbest Bölgesinde 112 ülkeyle 682 değişik ürünün ticareti yapılıyor. Bu rakamlar dünya ülkeleri ile yapılan ticaretin çok yönlü etkinliğini göstermektedir” şeklinde konuştu.
Avcı, 2021 yılı sonuna kadar mevcut kapalı ve açık alanların tam kapasite ile kullanıma sunulması ve buna bağlı olarak yapılan işlemlerle oluşan hizmet talepleri sayesinde başta üretim olmak üzere ticaret ve lojistik sektörüne desteklerin artırılmasını hedeflediklerini de söyledi.

“Asgari 2 bin dönümlük bir hazine arazisinin serbest bölge olarak tespit ve tahsis edilmesine yönelik çalışmalara başlanması gerekiyor”
Mersin Serbest Bölgesinde tüm yatırım alanları tahsis edildiği için yeni yatırım taleplerini karşılayamadıkları belirten Avcı, bölgenin genişleme alanı olarak konuşulan sınır komşusu 334 dönümlük arazinin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Endüstri Bölgesi kapsamına alındığını ve bir petrokimya tesisi kurulmak üzere yetki verildiğini anlattı. Avcı, “Mersin Serbest Bölgesine sınır komşusu durumunda genişlemeye müsait başka bir alan bulunmaması sebebiyle Mersin ili hudutları içerisinde mümkün olduğunca şehir merkezine ve ulaşım yollarına yakın konumda asgari 2 bin dönümlük bir hazine arazisinin serbest bölge olarak tespit ve tahsis edilmesine yönelik olarak çalışmalara başlanması gerekiyor. Bu konunun öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gündeme alınarak yapılacak nazım imar planı çalışmalarında yer alması önem arz etmektedir. Serbest Bölgenin büyümesi durumunda ticaret hacmi ve istihdam artarak Mersin’e ve ülkemize önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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