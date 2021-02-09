Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, ocak ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 artışla 279 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bu dönemde sektörün en fazla mandarin, domates, limon ve nar ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Sin, “2021’in ilk ayında mandarin, domates, limon ve nar ihracatımız toplam yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 61’ini oluşturdu” dedi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2020 yılında yüzde 21 artış yakalayıp 2,73 milyar dolarlık ihracata imza atan Türk yaş meyve sebze sektörünün 2021 yılına da yükselişle başlangıç yaptığını belirtti. Sektör olarak ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve sebzeyi küresel pazarlarda değerlendirerek Türkiye’ye 279 milyon dolar döviz kazandırdıklarını ifade eden Başkan Sin, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin bu performanstaki payının yüzde 45 düzeyinde olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ocak ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Sin, “Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında 71,8 milyon dolar değer ile mandarin geldi. 35,6 milyon dolar değer ile domates ikinci, 31,4 milyon dolar değer ile limon üçüncü, 29,4 milyon dolar değer ile nar dördüncü sırada yer aldı. Bu dört ürün 168,3 milyon dolar değer ile sektör ihracatımızın yüzde 61’ini oluşturdu” diye konuştu.



Artış rekortmeni ürünler soğan, üzüm ve patates

Ocak ayında en fazla ihracat artışlarını soğanşalot, üzüm ve patateste yakaladıklarını vurgulayan Başkan Sin, şunları söyledi:

“2021 yılının ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış yakaladığımız ürünlerde soğanşalot yüzde 469 artış ve 1,8 milyon dolar değer ile birinci, yüzde 328 artış ve 2,9 milyon dolar değer ile üzüm ikinci, yüzde 292 artış ve 3,6 milyon dolar değer ile patates üçüncü sırada yer aldı. Karnabahar, kestane, elma ve biber artış yakaladığımız diğer ürünler olarak listelendi.”

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında ana pazarlarını Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu belirten Başkan Sin, ocak ayında en fazla dış satımı Rusya pazarına gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Sin, “134 bin 473 ton ürün ihraç ettiğimiz Rusya’da 80,4 milyon dolarlık değere ulaştık. İkinci sırada 72 bin 981 ton miktar ve 26,4 milyon dolar değer ile Irak, üçüncü sırada 27 bin 258 ton miktar ve 22,6 milyon dolar değer ile Romanya yer aldı. Ocak ayında en fazla ihracat artışını Suriye’de yakaladık ve yüzde 695 artış ile 6,5 milyon dolar değere ulaştık. Yüzde 96 artış ve 2,4 milyon dolar değer ile Avusturya ikinci, yüzde 93 artış ve 26,4 milyon dolar değer ile Irak üçüncü oldu. Hollanda, Almanya, Kuzey Makedonya ve Birleşik Krallık yaş meyve sebze ihracatında artış sağladığımız diğer ülkeleri oluşturdu.”

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