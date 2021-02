Belediyeden 81 yaşındaki kadına yardım eli Mersin Büyükşehir Belediyesince Aydıncık ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki kadının ev ihtiyaçları karşılanırken, 'Halk Kart'tan yararlanması sağlanarak gıda yardımında bulunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince Aydıncık ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki kadının ev ihtiyaçları karşılanırken, 'Halk Kart'tan yararlanması sağlanarak gıda yardımında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce 'Halk Kart' bağlanarak, gıda kolisi yardımı yapılan ve evine içme suyu hattı döşenen Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi’nde merkeze 36 kilometre uzaklıkta tek başına yaşayan 81 yaşındaki Emiş Çatal'a destek devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından Emiş teyzenin evinin ihtiyaçları belirlendi. Çamaşırlarını elde yıkamak zorunda kalan Emiş teyzeye çamaşır makinesi alındı ve teslim edildi. Yaşlı kadının sert bir tahta üzerinde yattığını ve oturacak koltuğu olmadığını da raporlayan ekipler, kendisine çekyat koltuk ve bazalı yatak alarak evine yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Emiş teyzenin sağlık kontrollerini yaparken, Evde Bakım Hizmeti ekipleri tarafından da evinin temizliği gerçekleştirildi. Emiş Çatal'ın kişisel bakımlarını da gerçekleştiren ekipler, saçlarını taradı, tırnaklarını kesti.

“Kollarım sızlamaktan kurtuldu”

Çatal, evde yalnız yaşadığını ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirterek, “Evimin içinin eşyası yoktu. Yaşlandım, çamaşırımı yıkayamadım, leğende elimle, ayağımla çitiledim. Bir çamaşır makinesi istedim. Üşüyorum, yatamıyorum. Bir kişilik yatak istedim. Yaşlı olduğum için üşüdüm, yatak getirmişsiniz memnun oldum. Çamaşır makinesi gelmiş, bundan iyisi can sağlığı. Koltuk gelmiş, oh oturuyorum ne güzel televizyonun karşısında. Kollarım sızlamaktan kurtulmuş. Şimdi ben çamaşır makinesiyle kirlilikten kurtulmuşum” dedi.

“Hep aklımdasın Vahap Başkanım”

Büyükşehir ekiplerinin evine getirdiği eşyalar üzerine duygulanan Emiş teyze, şunları söyledi: “Vahap Başkanımdan selamlar gelmiş. Bol bol selamlar ediyorum Vahap Başkanım. Bundan iyisi can sağlığı. Vahap Başkanım sensin beni ayağımın üstünde durduran, bu eksiğimi getiren sensin. Çocuğum yapmadı senin yaptığını Vahap Başkanım. Başka ne yapabilirsin? Çok memnun oldum çok sağ olun, teşekkürler ediyorum. Başka kim eder? Benim çocuğum oradan gelip de 35 kuruşluk bir şey getiremiyor, kendi karnını doyuramıyor ki, bana baksın. Çok teşekkürler ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.