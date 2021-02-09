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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm Yatırım Komisyonu, Vali Su başkanlığında toplandı

İHA

Turizm Yatırım Komisyonu, Vali Su başkanlığında toplandı

Mersin'in turizm yatırımlarının canlandırılması ve turizm destinasyonu olarak rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla düzenlenen ‘Turizm Yatırım Komisyonu Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Sahil Valilikte gerçekleştirilen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve Turizm Yatırımları Çalışma Grubu üyeleri katıldı.
Kargıcık Turizm Bölgesine yapılması öngörülen yatırımların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Su, il genelinde tarihi, kültürel ve turizm alanlarında gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeleri değerlendirerek, "Bu proje, ilimizin turizm potansiyelinin geliştirilmesine ciddi bir ivme kazandıracak projelerden biridir. Bu projede olduğu gibi ilimizde hemen her alanda bize desteğini esirgemeyen başta Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan olmak üzere, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Toplantı, bölgede turizm alanında yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında yapılan sunumun ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

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