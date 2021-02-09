`Lise Kış Akademisi´ 27 ülkeden bine yakın öğrenciyi ağırladı



İSTANBUL, (DHA) Üniversitelerin, aday öğrencilerin gelecekteki meslek seçimlerine yön vermek amacıyla düzenledikleri Lise Kış Akademileri son buldu. Pandemi sebebiyle online olarak düzenlenen eğitimlere 27 ülkeden bine yakın öğrenciyi katıldı.97 farklı ülkeden uluslararası öğrencisi bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından yapılan açıklamada, online gerçekleştirilen `Lise Kış Akademisi´ programına 27 ülkeden bine yakın öğrencinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.Pandemi koşullarına rağmen 2020-2021 akademik yılında bin 500´e yakın uluslararası öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırdığının bilgisini veren İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Toplam uluslararası öğrenci sayımız 3 bin 500´ü aştı. Ulusal ve uluslararası toplamda 27 ülkeden bine yakın öğrenci `Lise Kış Akademisi´ eğitim programlarına katıldı. Üniversite akademisyenleriyle bir araya gelen öğrenciler, üniversite hayatını uzaktan da olsa deneyimledi. Bilimden spora birçok farklı alana ilgi duyan öğrencilerle bir araya gelindi" dedi."YÜZDE 20´NİN ÜZERİNE ÇIKARIYORUZ"Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü´nün (UNESCO) yayımladığı 2018 yılı verilerine göre Türkiye´nin, 125 bin 138 öğrenci sayısı ile yükseköğretimde dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip 10'uncu ülke olmasını değerlendiren Abdülkadir Gayretli, "Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğündeki Yükseköğretim Kurulu´nun (YÖK) uluslararasılaşma adına açtığı yolda ilerliyoruz. Uluslararası öğrenci sayımızı yüzde 20´nin üzerine çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.ÖNE ÇIKAN BÖLÜMLERUluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler hakkında da bilgi veren Gayretli, "Fizyoterapi ve rehabilitasyon, mimarlık, işletme, hemşirelik ve inşaat mühendisliği bölümleri öne çıkıyor" diye konuştu. DHA-Eğitim Türkiye-Mersin / Merkez DHA

2021-02-09 14:10:29



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