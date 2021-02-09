Mersinli 4 bin arıcı, Erdemli Belediyesinin desteğiyle ‘Merbal’ adıyla markalaştı

– Erdemli Belediyesinin “ETicaret Dijital Dönüşüm Projesi”ne katılan Mersinli 4 bin arıcı ‘Merbal’ adıyla markalaştı. ‘Merbal’, eticaret üzerinden satışa sunulurken, Mersin Milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz da arıcılara destek verdi.

Erdemli Belediyesi Dijital Dönüşüm Projesine Tarsus’tan Anamur’a kadar 4 bin üyesi ile katılarak, Merbal markasını oluşturan Mersin İli Arı Yetiştiriciler Birliğine bir destekte Mersinli vekillerden geldi. Mersin Milletvekili Şimşek ve Kılavuz, eticaret üzerinden Merbal ballarını satın alarak üreticiye destek oldu ve destek çağrısında bulundu.



“Üreticimizin yanındayız”

800’ü Erdemlili olmak üzere 4 bin Mersinli arıcının marka değerine dikkat çeken Milletvekili Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’yu projeden dolayı tebrik etti. Kılavuz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Erdemli Belediyesi’nin eticaret dijital dönüşüm kapsamında, Mersinli arıcılara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği projede, Mersin Arı Yetiştiriciler Birliğinin ürettiği, Mersinimiz öz markası Merbal’dan (merbal.net) alışverişimizi yaptık. Üreticimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.



“Bütün gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz”

4 bin Mersinli arıcının markalaşma sürecinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Milletvekili Şimşek ise bu yolda arıcıların yanında olduklarını vurguladı. Şimşek, “4 bin Mersinli arıcımızın kendi ürünlerini kendi markalarıyla satmaya çalıştığı süreçte, onların yanındayız. 4 bin Mersinli arıcımızın alın terlerinin ve emeklerinin hak ettiği değerle satılması için bütün gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan, Mersinli arıcılara, www.merbal.net eticaret sayfası üzerinden alış veriş yapılarak destek verilebildiği belirtildi.

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