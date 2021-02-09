Mersin merkezli 3 kentte fuhuş operasyonu: 27 gözaltı (2)

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8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 6'sına da ev hapsi verildi, 13'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2021-02-09 23:10:38



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