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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki minibüs alev topuna döndü

İHA

Park halindeki minibüs alev topuna döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak arasında park halindeki minibüs alev alev yandı. Dakikalar içinde alev topuna dönen minibüsün patlama riski dolayısıyla mahalleli panik yaşadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Alata Mahallesi Hacı Ömer Var Caddesi, 3001. Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 33 YL 892 plakalı minibüsten alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak minibüs dakikalar içinde alev topuna döndü. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği minibüsten geriye adeta hurda yığını kaldı.
Minibüsün E.Ç. adına ruhsatlı olduğu belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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