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(Özel) Sevgililerin çiçekleri Mersin’den yola çıkmaya başladı Türkiye’nin gül deposu Mersin’deki seralarda 14 Şubat Sevgililer Günü için hummalı çalışma devam ederken, rengarenk çiçekler Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Şahbudak: “Türkiye’nin yüzde 65 gül ihtiyacını biz karşılıyoruz. Bu yıl umudu satın alacağız” “Bu hafta sonuna kadar tüm sevkiyatlar yapılacak, Türkiye’nin bütün illerine buradan koli koli çiçekler gidecek”

İHA

(Özel) Sevgililerin çiçekleri Mersin’den yola çıkmaya başladı Türkiye’nin gül deposu Mersin’deki seralarda 14 Şubat Sevgililer Günü için hummalı çalışma devam ederken, rengarenk çiçekler Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Şahbudak: “Türkiye’nin yüzde 65 gül ihtiyacını biz karşılıyoruz. Bu yıl umudu satın alacağız” “Bu hafta sonuna kadar tüm sevkiyatlar yapılacak, Türkiye’nin bütün illerine buradan koli koli çiçekler gidecek”

– Türkiye’nin gül deposu Mersin’deki seralarda 14 Şubat Sevgililer Günü için hummalı bir çalışma var. Gül başta olmak üzere kesilen çiçekler Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlanırken, pandemi sürecinde çok zor günler yaşayan çiçekçiler umutlarını 14 Şubat’a bağladı. Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak, “Türkiye’nin yüzde 65 gül ihtiyacını biz karşılıyoruz. Bu hafta sonuna kadar tüm sevkiyatlar yapılacak, Türkiye’nin bütün illerine buradan koli koli çiçekler gidecek” dedi.
Kesme çiçek ve özellikle gül üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Mersin’de bu günlerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçek seralarında hummalı bir çalışma yürütülürken, özellikle rengarenk güller Türkiye’nin dört bir yanındaki sevgililere ulaştırılmak üzere hızla sevk ediliyor. Pandemi sürecinde çok zor günlerden geçen çiçekçiler de umutla Sevgililer Günü'nün gelmesini bekliyor. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Bekirde ve Akdam mahallelerinde yer alan gül seralarında da kesme ve istifleme işlemleri, işçilerin özenli elleriyle yoğun olarak devam ediyor. Çiçek sevkiyatları ülkenin dört yanına ulaştırılmaya başlanırken, Mersin Çiçekçiler Odası Başkanı Ömer Şahbudak beklentilerini ve sorunlarını İHA muhabirine anlattı.

“Bu yıl umudu satın alacağız”
Akdem Mahallesi'ndeki bir gül serasında konuşan Şahbudak, çiçekçilerin pandemi sürecinde özellikle son 78 aydır tarihinin en kötü günlerini yaşadıklarını belirterek, “Sevgililer Günü geldi kapıya dayandı. Bu yıl açık söylemek gerekirse umudu satın alacağız. Şu an beklentilerimiz düşük. Öncelikle Sevgililer Günü'nün pazar gününe denk gelmesi, bizim zaten Sevgililer Günü'nün her pazar gününe denk gelmesinde yüzde 50 kaybımız var. Bir de pandemi süreci ve sokağa çıkma yasağı var. Dolayısıyla esnafımızın iş beklentisi çok düşük ama netice itibarıyla da bir hazırlık yapmak durumundayız” diye konuştu.

“Çukurova bölgesi olarak Türkiye’nin yüzde 65 gül ihtiyacını biz karşılıyoruz”
Çukurova bölgesinin kesme çiçek, özellikle de gülde Türkiye’yi beslediğini vurgulayan Şahbudak, “Mersin ve Çukurova bölgesi olarak Türkiye’nin yüzde 65 gül ihtiyacını biz karşılıyoruz. Bundan dolayı da gururluyuz. Seracımızın yüzünün gülmesindeki, fiyatlarımızın yükselmesindeki en büyük neden çiçeklerimizin tüm Türkiye’ye gitmesi, çünkü biz Çukurova olarak tüm Türkiye’yi besliyoruz. Bu hafta sonuna kadar tüm sevkiyatlar yapılacak. Türkiye’nin bütün illerine buralardan koli koli çiçekler gidecek. Hızla sevkiyatlar yapılıyor. Cuma gününe kadar bu sevkiyatların bitmesi lazım” ifadelerini kullandı.
Pandemi nedeniyle bu dönem gül ithalatında ciddi bir düşüş olduğunu, bu durumun de kendilerini sevindirdiğini dile getiren Şahbudak, “Çünkü kendi yerli üreticilerimizin güllerinin para etmesi demektir bu. Bundan dolayı sevinçliyiz, seracılarımızın yüzü güldü. İnşallah bundan sonraki dönemde de ülkemize bu bir örnek olur” şeklinde konuştu.

“15 liraya gülün tanesini satın alabilecekler”
Çiçek fiyatlarının arztalebe göre şekillendiği bilgisini veren Şahbudak, “Biz çiçekleri ihale usulüyle satın alıyoruz. Ne kadar arztalep olursa fiyat da ona göre karşılığını buluyor. Ama şunu vatandaşlarımız çok iyi bilsinler; biz burada günü fırsata çevirmek için mücadele eden bir esnaf kesimi değiliz. 12 ay bizden çiçek alan müşterilerimizi kırmadan, incitmeden, fahiş fiyat uygulamadan onlara hizmet edebilirsek bizim en büyük kazancımız, en büyük mutluluğumuz bu olacak. Doğal olarak ufak bir fiyat artışı olacak ama esnafımız bunu kendi bünyesinde bertaraf edecek, halkımıza uygun fiyata çiçek satacak. Fiyat olarak tahmini 15 liraya gülün tanesini satın alabilecekler” dedi.

“Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yetkililere sesleniyoruz”
Mersin’in çiçek üretiminde çok iyi noktada olduğuna işaret eden Şahbudak, Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi kurulmasında epeyce yol katettiklerini belirterek, şunları söyledi:
“Bakanlığımızın çalışma gündemi içerisine projeyi aldırttık. İnanıyorum ki, buradan devlet yetkililerimiz bize kulak verirler. Burada bir Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması artık kaçınılmaz. Bölge kurulduğunda birçok sektörü de faaliyete sokacak. En çok kazancımızdan biri de istihdama dayalı bir bölge olacak. Vasıfsız ve evlerinde oturan insanlarımızı bu bölgelerde çok rahat çalıştırabileceğiz. Bu bizim için çok önemli. Bugün 3040 dönüm bir serada en az 40 insan çalışıyor. Büyük bir bölge yaptığımız takdirde, üretim yaptığımızda biz ithal edeceğimize ihraç edeceğiz. Bu bizim için çok kıymetli bir durum.”

“Devletimizden ciddi destekler bekliyoruz”
Çukurova’nın salon bitkisinde de çok iyi noktada bulunduğunun altını çizen Şahbudak, “Salon bitkilerinin yaklaşık yüzde 80’i de Çukurova bölgesinde üretiliyor. Tabii bu işe biraz daha çeki düzen vermek, biraz daha desteklemek lazım. Neden Mersin, Çukurova bir Hollanda olmasın? Biz toprak, coğrafya, iklim olarak Hollanda’dan çok çok öndeyiz ama bunu tetiklemek, önünü açmak lazım. Devletin gücünü de arkamıza almamız lazım. Devletimizden ciddi destekler bekliyoruz. Umarım bize kulak verirler. Biz üretmek istiyoruz ve hazırız” diye konuştu.
Şahbudak, korsan çiçekçiler ve seyyar satıcıların da sorunlarından biri olduğunu belirterek, yerel yetkililerden bu emek hırsızlığına karşı önlem almalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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