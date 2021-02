Seçer: “Saldırıların arkasındaki suç odakları çıkartılmalıdır”

– Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, Taş Bina ve MESKİ birimlerine yapılan saldırıları değerlendiren Başkan Vahap Seçer, “Bunun arkasındaki suç odakları çıkartılmalıdır. Birileri tarafından yönetilmektedir” dedi.

Meclis toplantısında belediye hizmet binasına ve MESKİ’ye yapılan saldırılarla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ayrıca fidanlara ve tabelalara yönelik saldırıların başladığını belirterek, “Erdemli’de belediye tabelaları parçalanıyor. Daha pazar günü Karaduvar’a diktiğimiz fidanlar parçalanmış. Siz ‘kısa çalışma ödeneği’ deyip, ‘işten eleman çıkartıyorsunuz’ deyip ki; nisandan beri benim böyle bir hakkım yok; insanları bana düşman ediyorsunuz. Bunu şiddetle kınamanız gerekiyor. Hepimiz teröre karşıyız. Oradan gelmiş, buradan gelmiş, şuradan gelmiş ne farkı var? Siz dağda terörist ne arıyorsunuz, işte ovada var, sokakta var, burada Mersin’in içinde var. Birbirimizi kandırmayalım. Benim sorumluluklarım var bu kente karşı. Siz düşünebiliyor musunuz ben bu kentin huzurunu kaçırmaya yönelik bir karar alacağım; böyle bir eylem ve işlem içerisinde olacağım. Ama terfi birimim saldırıya uğruyor, zanlılar yakalanmamış. Şimdi bakacağız. Bunu gören kötü niyetliler, art niyetliler cesaret alıyor, ‘yapıyoruz yanımıza kar kalıyor, gidelim Karaduvar’daki fidanları da kıralım, Erdemli’deki tabelaları da kıralım’ diyor. Bunun sonu nereye varacak?” dedi.



“O eylemin yapıldığı gün bu şahıs Mersin belediye çalışanıdır. İşten çıkartılmamıştır”

Seçer, meclisin de bu konuda belediyenin ve kendisinin yanında durması gerektiğinin altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi Taş Binaya saldıran şahsın eylemi yaptığı gün de Büyükşehirin çalışanı olduğunu söyledi. Seçer, şöyle devam etti:

“O eylemin yapıldığı gün bu şahıs Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanıdır. İşten çıkartılmamıştır. Hakkında tutanak tutulmuştur sadece. Bunu teyit etmeden, kuruma mı sordular bunu açıkladılar resmi makamlar? Bu kadar da ucuz değil. İdare beni koruyacak, belediyeyi koruyacak, saldırganı değil. Olur, o zaman işten her çıkan ya da farklı bir gerekçede hoşuna gitmeyen bir idari kararla karşı karşıya kalan bir insan gelsin belediyeye bomba atsın. Var mı böyle bir doğru? Bunu kim tasvip edebilir? Bu işi hafifletmek, bu işi magazinselleştirmek doğru bir şey değil. Ben bunu reddediyorum. Bu açıklamayı gerektiren neydi? Şöyle söylenebilir: ‘Saldırgan yakalanmıştır, bir terör saldırısı olmadığı kanaati uyanmıştır, soruşturma devam ediyor.’ Nokta. Sen ‘işten çıkan biri yaptı’ dediğin takdirde, vay demek ki bu insanlar bu dönemde haksız yere işten çıkartılıyor. Yasal olarak bu mümkün değil. Sen hedef saptırıyorsun. Böyle bir şey olamaz.”



“Özverili çalışanlarım ile benim kurumuma katkı yapmayanları eşit tutamam”

Seçer, işten çıkarma iddialarının doğru olmadığını, kısa çalışma ödeneğinin bir hak olduğunu vurgulayarak, “Kamu kurumu, özel sektör, her kim ise parlamento bu konuda bir karar vermiş, bir yasa çıkartmış, tarihi belli, sayısı belli, yapılan nizami bir başvurudur. Ancak buradan yola çıkarak insanları tahrik etmenin doğru olmadığını söylüyorum” diye konuştu.

Toroslar ve Akdeniz belediyelerinin de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunduğunu ifade eden Seçer, pandemi sürecinin bazı kişiler tarafından istismar edildiğini söyledi. Seçer, “Elbette pandemi devam ediyor, elbette sorunlar var, elbette geçim sorunu var. Ama ben bir kurum yönetiyorum, ben de hastalıkla yüzleşebilirim, ben de risk taşıyorum, bürokrasi de risk taşıyor, şurada bile risk taşıyoruz. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde belediyeme el veren, omuz veren, belediyemin hizmetleri aksamasın diye gecesini gündüzüne katan, mesai mefhumu düşünmeyen personelimle, uydurma raporlarla gününü gün edenleri, işe gelmeyenleri, işi savsaklayanları eşit tutamam, yapamam bunu” ifadelerini kullandı.



“Saldırının arkasındaki suç odakları çıkartılmalıdır”

14 aydır borçlanma hakkından yoksun olduğunu da hatırlatan Seçer, “Hiçbir suretle ben mali konuları kendime gerekçe göstermedim. 14 aydır ben borç kullanma hakkından yoksunum ama bir gün dahi benim çalışanlarımın, bana hizmet ya da mal satan ya da iş yapan yüklenicilerin paralarını aksatmadım. Bu kurumu ben yönetiyorum. Sorumluluk bana ait. İdari kararlarımı kimse sorgulayamaz. Buradan o açıklamaya geliyorum, bu kadar ucuz değil. Daha bir saat geçmiş üzerinden. Yakalanmışsa söylenir, ‘zanlı yakalandı.’ Ama ilk yapılan sorgulamada ‘eylemi gerçekleştirme nedeninin bir terör eylemi olmadığı anlaşılmaktadır’. Bu kimdir, nedir, telefonla kimlerle görüşülmüştür, bunun arkasında buradan söylüyorum, daha önce de söyledim yetkililere. Bu, bu kadar basit değil. Bunun arkasındaki suç odakları çıkartılmalıdır. Birileri tarafından yönetilmektedir” diye konuştu.



“18 Şubat’ta Mersin Raylı Sistem ihalemiz gerçekleşecek”

Başkan Seçer, daha önce 1 milyon 650 bin nüfusa göre Ulaşım Master Planının yapıldığını ancak Suriyeli misafirlerle beraber şu anda 2 milyon 200 bin nüfusun kentte yaşadığını belirtti. Mersin metrosu açısından da Ulaşım Master Planının günün koşullarına göre revize edilebileceğini belirten Seçer, raylı sistem ihalesinin ilk aşamasının tamamlandığını kaydetti. Seçer, “18’inde ihalemizin ikinci aşaması var. Ön yeterlilik bitmişti, süreç tamamlandı. 29 Ocak’taydı ihale. İdare olarak biz 18’ine, 20 gün erteledik. Bunun nedeni Noel tatili nedeniyle yurt dışında özellikle finans kurumlarıyla işbirliği yapacak buradaki yerli inşaat firmalarının yaşadığı sıkıntıydı. Onlara katkı sunma amacıyla 20 gün öteledik ve 18 Şubat’ta Mersin Raylı Sistem ihalemiz gerçekleşecek” dedi.

13,4 kilometrelik yeraltı raylı sistem çalışmasının Tulumba Kavşağı’nın 500 metre batısından Tren Garı’na kadar olan kısmını zeminin üstüne rahatsızlık vermeden yürüteceklerini belirten Seçer, Mezitli eski Belediye Binası’na kadar olan yaklaşık 7,5 kilometrelik kısmını da açkapa yöntemiyle gerçekleştireceklerini söyledi. Seçer, “Açılacak, yeraltında tüneller yapılıp kapanacak. Bu sebeple belirli bir süre belirli bölgelerde trafik aksayacak. Biz, hedef olarak şunu koyduk; metro inşaatı başlayana kadar Hal Kavşağı’ndan doğu istikametinden batı istikametine Mersin’i doğubatı aksında kat edecek bir araç, yaklaşık 10 dakikada Hal’den Vatan Caddesi’ne, Mezitli’ye ulaşsın” ifadelerini kullandı.

Doğubatı aksındaki trafik akışını rahatlamak amacıyla Okan Merzeci Bulvarı üzerinde katlı kavşak çalışmaları yürüttüklerini anlatan Seçer, Akbelen Mezarlığı civarındaki kavşakla ilgili de açıklamalarda bulunarak; “Şu anda Karayolları’nın yatırım programında ve 2021 programına konuldu, bütçesi de konuldu. Bu konuda sizin desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.



Katlı kavşak çalışmalarında sırada Göçmen var

20. Cadde kesişiminde tamamlanan katlı kavşağın ardından Göçmen’de bir katlı kavşak çalışması başlatacaklarını duyuran Seçer, “Şu anda projesi yapılıyor. En geç haziran ayı içerisinde bunun inşaatı başlar. Bizim yaptığımız inşaatlar yılan hikayesine dönmeyecek. 90 gün, 70 gün katlı kavşaklar, şimdi buna 7075 gün hedef koyuyoruz ama maksimum yine 90 günde bitireceğiz Göçmen Kavşağı’nı. Ardından 34. Cadde ile Okan Merzeci’nin yani kamuoyundaki ismiyle Kipa Kavşağı. Burası da çok önemli. Bir de orada tramvay projemiz olduğu için şu anda onunla eşgüdümlü çalışıyoruz. Egemenlik Kavşağı, o daha önceki dönemde yapılmış ve oradan Vatan Caddesine erişim olacak” diye konuştu.



“İhtiyaç duyulan noktalarda katlı kavşak yapacağız”

Katlı kavşak yapımında teknik değerlendirmelerin baz alındığını belirten Seçer, şunları söyledi:

“Katlı kavşak yapma hevesinde değiliz. Ama ihtiyaç duyulan, trafiğin yoğun akışını sağlamamız gereken noktalarda bunu yapacağız. Bunu GMK’da yaparken on kere düşünürüz. Bunu hele hele Adnan Menderes’te hiç yapmayız. Her caddenin durumuna, konumuna, oradaki işlevselliğine göre biz karar veriyoruz. ‘Hadi burada trafik sıkışıyor biz buraya yapalım böyle bir katlı kavşağı’. Hayır, onların da sayımları var. Bakın pik saatlerde ortalama 5 bin araç olması lazım. Burada biz sayım yaptırmışız. Örneğin en son yaptırdığımız katlı kavşakla ilgili bize eleştiriler gelmiş; ‘buranın ihtiyacı var mı?’ diye. Oysa yaptığımız sayımlarda pik noktalarda burada saatte 5 bin civarında araç sirkülasyonu olduğunu gördük ve zaten bizim katlı kavşak yapmamızı gerektiren baremlerin üzerinde bir rakam bu. Dolayısıyla bunlar ulaşım mühendisliğinin çalışmaları sonucu teknik yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan rakamlar. Bizim yeni yaptığımız Sevgi Katlı Kavşağında akşam saatlerinde ya da sabah pik saatlerde 5 bin 975 civarında saatte araç seyrediyor ve gün ortalaması 4 bin 679. Diğerleri de bundan geri kalmıyor en az bu kadar; yani Göçmen, yani Hal, yani Kipa bunlar da aynı durumda.”

