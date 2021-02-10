Mersin´de tarihi eser niteliğinde bronz heykel ele geçirildi

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de polisin düzenlediği operasyonda bronz heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak istediği bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlenen operasyonla şüpheliyi satmaya çalıştığı bronz heykelle gözaltına aldı. 95 santimetre uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında zeytuni renkli bronz heykel, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar MERSİN, (DHA)

2021-02-10 11:47:41



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