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Darısekisi Örnek Köy Projesinin nergisleri çiçek açtı Mersinden Kadın Kooperatifinin hayata geçirdiği ‘Darısekisi Örnek Köy Projesi’nin ilk adımı olan nergisler çiçeklerini verdi

İHA

Darısekisi Örnek Köy Projesinin nergisleri çiçek açtı Mersinden Kadın Kooperatifinin hayata geçirdiği ‘Darısekisi Örnek Köy Projesi’nin ilk adımı olan nergisler çiçeklerini verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından üretim alanına dönüştürülecek Darısekisi Mahallesinde hayata geçirilen ‘Darısekisi Örnek Köy Projesi’nin ilk adımı olarak eski köy okulunun bahçesine ekilen nergisler ilk mahsulünü verdi.
Kurulduğu günden bu yana kadın üreticileri destekleyen birçok projeye imza atan Mersinden Kadın Kooperatifi, ‘Darısekisi Örnek Köy’ projesi ile köy kültürünü korumayı, yaşatmayı, genç nesillere aktarmayı ve kadınları üretime daha çok katmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda hareket eden kooperatifin Mersin Büyükşehir Belediyesinden temin ettiği nergis soğanları ilk mahsulünü verdi. Darısekisi’nin doğal güzelliği olan mis kokulu nergislerin ilk hasadı yapıldı. Mersinden Kadın Kooperatifi, bölgenin tanınırlığını da artıracak yeni projelerle ilerleyen günlerde kadınlarla buluşmaya devam edecek.

Torosların eteklerinde bir ‘Örnek Köy’
Büyükşehir Belediyesinin üreticiyi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği fidefidan dağıtımları kapsamında Nergis Soğanı Dağıtım Projesine dahil olan Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortakları, aldıkları nergis soğanlarını Darısekisi Mahallesinde atıl durumda olan eski köy okulunun bahçesine ekti. ‘Üretim olmazsa yaşam da olamaz’ vizyonuyla hareket eden kooperatif, Darısekisi’ni bir üretim alanına ve kadınların sosyal hayata katılmaları için “örnek köye” dönüştürmeyi hedefliyor.
Darısekisi’nin doğal güzelliği olan nergisler, mis gibi kokusuyla ve zarafetiyle bu hedefin ilk adımı oldu. Kooperatifin kurucu ortaklarıyla imece usulü ekilen nergisler, yine aynı şekilde imece usulüyle hasat edildi. Bölgenin merkeze yakın olması, kadınların üretime, öğrenmeye hazır ve istekli olması, yöre kültürünün zengin olması ise Darısekisi Örnek Köy Projesinin avantajlarını oluşturuyor.

“Darısekisi Örnek Köyümüzde çok detaylı çalışmalarımız var”
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Darısekisi Örnek Köy Projesini gerçekleştiriyor olmanın kendileri için heyecan verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Darısekisi Örnek Köyü yapmamızdaki ilk temel sebep, kooperatif ortağımız Ebru Tugay’ın bu bölgede organik tarım yapıyor olması. Yöredeki kadınlarımızın bu tür faaliyetlere hazır olması, yöre kültürünün, doğasının zengin olması, merkeze yakınlığı, konaklama tesisinin olması sebebiyle pek çok özelliği içinde barındırıyor. Örnek köyümüzde gördüğünüz nergis tarlası aslında kooperatifimizin bir simgesi oldu. Örnek Köy alanımızda yörenin kültürünü ekonomik olarak katma değere dönüştürecek ürünlerini işleyeceğimiz alanları oluşturuyoruz. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak yaptığımız faaliyetlerde markalaşmayı ön plana alıyoruz. Darısekisi’nde yapacağımız her faaliyet bir yöre kültürünün tanıtılması, anlatılması, yaşatılması noktasında önem taşıyor. Biz bunu markalaştırarak tanınırlığını arttırmak istiyoruz. Böylelikle hem Mersin hem de Mersin’de yaşayan kültürler, doğası, tarihi, özel ürünleri ulusal alanda tanınmış olacak. Bunun için markalaşmak gerekiyor. Darısekisi Örnek Köyümüzde çok detaylı çalışmalarımız var. İlerleyen zamanlarda bunları sizlerle paylaşacağız. Nergis ekmemizdeki sebep, bu yörede kendiliğinden yetişen bir çiçek olması. Mis kokusu, zarafeti, güzelliğiyle hem Toroslar’ı yansıtıyor hem de kadınlarımız, bu bölgedeki insanlarımız çiçeğin ekimini yapıyor. Biz bir sembol olsun istedik. Bundan sonra da değişik projelerle ilerleyeceğiz. Aslında burada Darısekisi Örnek Köy projesinin tanıtımına start vermiş oluyoruz.”

“Bölgenin kadim kültürünü ve geleneksel yaşamını geliştirip, gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz”
Kooperatifin kurucu ortaklarından Ebru Tugay da Darısekisi’nde organik tarım yaptığını söyledi. Atalarımızın eski çağlarda kimyasal kullanmadan yaptığı tarım ile bugüne gelindiğini, doğanın ve kültürlerin onlardan emanet alındığını vurgulayan Tugay, “Bizim de görevlerimizden bir tanesi bunları yaşatmak ve bizden sonra gelecek olan nesillere aktarmak. Biz bu amaçla Darısekisi Örnek Köy Projesini başlattık. Bölgenin kadim kültürünü ve geleneksel yaşamını burada geliştirip, yaygınlaştırıp gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Bizim faaliyet konularımızdan bir tanesi de çiçek üretimi ve bölgenin doğal bitki örtülerinden bir tanesi nergis çiçeğidir. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesinin nergis soğanı dağıtım projesine biz de katıldık. Darısekisi’nde yaşayan kadınlarla birlikte ekimini gerçekleştirdik. Bugün de hep birlikte hasadını yapacağız” dedi.

“Çok güzel bir şey oldu, örnek oldu köyümüze”
Darısekisi’nde yaşayan Fatma Demir ise nergis soğanlarını ekerek gelir elde etmiş üreticilerden biri. Kendisi gibi Darısekisi’nde yaşayan diğer kadın üreticilerin de nergis ekimi gerçekleştirdiğini söyleyen Demir, “Başkanımız Vahap Bey ve Meral Hanım sayesinde oldu bu güzellik. Hepimiz aldık, diktik. Çok güzel bir şey oldu, örnek oldu köyümüze. İnşallah daha ileriye gidecek bu çalışmalarımız. Teşekkür ediyorum herkese” diye konuştu.

“2021 yılı içerisinde nergis soğanı dağıtımı projemiz devam edecek”
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 2020 yılı içerisinde nergis soğanları dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Kutlu, “104 üreticimize 200 bin adet nergis soğanı dağıttık. Nergis soğanları üreticilerimize alternatif tarımda kullanmaları için verildi. Daire Başkanlığımız olarak kadın üreticilerimize öncelik tanındı. Ailelerine ek gelir götürebilmeleri için bu desteği sağladı belediyemiz. 2021 yılı içerisinde fidefidan dağıtımı projelerimiz arasında nergis soğanı dağıtımı projemiz devam edecek. 2021 yılı içerisinde ise 250 bin adet nergis soğanı dağıtımı planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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