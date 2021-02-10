Mersin, 14 Şubat Sevgililer Günü için süsleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti 14 Şubat Sevgililer Gününe özel sevgi temalı figürlerle süsledi. Park ve Bahçeler Dairesinin marangozhanesinde tamamı ahşaptan üretilen figürler Kültür Park başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Ekipler, aynı çalışmayı Özgecan Aslan Barış Meydanında da gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent 14 Şubat Sevgililer Gününe özel sevgi temalı figürlerle süsleniyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının marangozhanesinde tamamı ahşaptan üretilen figürler, Adnan Menderes sahili boyunca Kültür Park başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Işıl ışıl parlayan ışıklı sevgi yolu ve hatıra panoları ise en beğenilen köşelerden oldu.

Marangozhanede hazırlanan figürler sanat ekibi tarafından çizildi. Ustalar ise bir hafta süren çalışmayla ahşap malzemelerden kalp figürleri, Türkçe ve İngilizce ‘Aşk’ yazısı ve yazılı hatıra panoları olmak üzere 200’ü aşkın figür üretti. Led ışıklarla bezenen ve Kültür Parka yerleştirilen sevgi yolu ise geceyi aydınlatarak Mersinlilere görsel şölen sunuyor.

Ekipler, 14 Şubat’a özel figürleri ve süslemeleri kadın üretici stantlarının kurulacağı Özgecan Aslan Barış Meydanına da yerleştiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde kadın üreticiler için Özgecan Aslan Barış Meydanında stant açılacak. Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini 1112 Şubat’ta sergileme imkanı bulacak.

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